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Російський опозиціонер отримав Пулітцерівську премію

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Російський опозиціонер отримав Пулітцерівську премію
Володимир Кара-Мурза отримав нагороду в категорії «Коментар»
фото з відкритих джерел

Премію Кара-Мурза отримав за колонки, написані в колонії РФ

Російський опозиціонер Володимир Кара-Мурза отримав Пулітцерівську премію за написані з колонії колонки для The Washington Post. Про присудження премії російському політику, який відбуває 25-річний термін в у виправній колонії Омська, йдеться на сайті The Pulitzer Prizes.

Росіянин отримав нагороду в категорії «Коментар». У 2024 році Кара-Мурза опублікував у The Washington Post три колонки про внутрішню політику РФ.

Востаннє його колонка вийшла 3 квітня і називалася «Я пишаюся тим, що висловився проти злочинів Путіна в Україні». Також в одній із колонок, яка вийшла напередодні російських «виборів» у березні, Кара-Мурза закликав країни Захід не визнавати Володимира Путіна легітимним президентом РФ.

«Судді Пулітцерівської премії відзначили емоційні колонки Кара-Мурзи, написані з тюремної камери з великим ризиком для його життя, що попереджають про наслідки інакодумства в Росії Путіна і наполягають на демократичному майбутньому для його країни», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, московський міський суд засудив політика і публіциста Володимира Кара-Мурзу (оголошений в Росії «іноагентом») до 25 років позбавлення волі, визнавши винним у поширенні «фейків» про російську армію, співпрацю з небажаною організацією та держзраду.

Політика заарештували у квітні 2022 року. Тоді йому зачитали перше звинувачення – у поширенні «фейків» про російську армію (пункт «Д» частини 2 статті 207.3 КК РФ). Приводом для порушення справи став його виступ із критикою дій російської влади та війни в Україні перед законодавцями американського штату Арізона. Зокрема, у своїй промові він сказав: «Сьогодні весь світ бачить, що путінський режим робить з Україною. Він скидає бомби на житлові райони, лікарні та школи».

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Теги: путін путінський режим політика

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