Ізраїль завдав ударів по об’єктах ХАМАСу в Рафаху

Ізраїльські військові заявили, що здійснюють «цілеспрямовані удари» по позиціях ХАМАСу в Рафаху

Ізраїль ропочав завдавати ударів по цілях у Рафаху на півдні сектору Гази через кілька годин після того, як ХАМАС оголосив, що прийняв єгипетсько-катарську пропозицію про припинення вогню. Про це пише AP.

Ізраїльські військові заявили, що здійснюють «цілеспрямовані удари» по позиціях ХАМАСу в східній частині Рафаха. Це трапилося кілька годин після того, як Ізраїль попередив десятки тисяч палестинців про необхідність евакуюватися з частини міста перед наступом.

Також у понеділок керівництво ХАМАС заявило, що угруповання ухвалило умови угоди про припинення вогню в Секторі Гази. У заяві ХАМАС йдеться, що вони поінформували катарських та єгипетських посередників про своє рішення.

Водночас прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що хоча пропозиція, яку прийняв ХАМАС, «далека від основних вимог Ізраїлю», але Тель-Авів відрядить перемовників для продовження переговорів про угоду.

Президент США Байден у розмові з Нетаньягу вкотре підтвердив занепокоєння з приводу вторгнення в Рафах. У Держдепі зазначили, що американські посадовці вивчають відповідь ХАМАСу, зокрема, чи погодився він на варіант угоди, яку підписав Ізраїль і міжнародні перемовники, чи на щось інше. Деталі домовленостей не розголошуються.

За даними єгипетських посадовців, ідеться про припинення вогню в кілька етапів, починаючи з обмеженого звільнення заручників і часткового виведення ізраїльських військ з території Гази. Вони стверджують, обидві сторони також вестимуть переговори про «постійне затишшя», яке приведе до повного звільнення заручників і масштабнішого виведення військових Ізраїлю.

Зазначається, що ХАМАС домагався чіткіших гарантій виконання своєї ключової вимоги – припинення війни й повного виведення ізраїльських військ в обмін на звільнення всіх заручників.

Нетаньягу, однак, неодноразово відкидав цей компроміс, пообіцявши продовжувати кампанію, доки ХАМАС не буде знищено. Ізраїль наголошує, що Рафах є останнім значним оплотом цього угруповання в Газі.

Водночас США виступають проти воєнної операції в Рафаху без чіткого плану захисту цивільного населення.

Нагадаємо, Глава ЦРУ Вільям Бернс таємно прибув до Каїру, щоб взяти участь у перемовинах щодо можливого перемир’я між Ізраїлем та ХАМАСом.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль може провести військову операцію в місті Рафах на півдні Сектора Газа, що стане найбільшою трагедією в історії та жоден мирний план не зможе цьому протистояти.