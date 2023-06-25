Переворот у Росії: скільки людей загинуло внаслідок заколоту «вагнерівців»?

Російські провоєнні медіа намагаються порахувати втрати міноборони РФ внаслідок заколоту Пригожина

За даними російських провоєнних медіа та телеграм-каналів, унаслідок заколоту «вагнерівців» загинуло від 13 до 20 осіб. Про це повідомляє «Медуза», з посиланням на провоєнні телеграм-канали

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Так зване «патріотичне» російське видання Readovka без посилань на джерела оцінило втрати міноборони РФ за підсумками заколоту в 15 осіб: це військовослужбовці, які перебували на бортах збитих літаків і вертольотів. Серед них, щонайменше вісім осіб, які були на борту повітряного пункту управління на базі літака Іл-18.

Телеграм-канал «Рыбарь» пише, що загинули понад 20 льотчиків, які перебували на борту семи вертольотів і літаків.

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Телеграм-канал Fighterbomber, який під час заколоту повідомляв про збиті літальні апарати, пише про 13 загиблих.

Офіційної інформації з цього приводу немає.

Нагадаємо, Євген Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. Пригожин додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу наразі боягузливо втік із Ростова і «цю тварюку буде зупинено». У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.

Пригожин заявив, що його найманці вступили в бій з російськими військовими та збили їхній гелікоптер.

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Зранку 24 червня Пригожин заявив, що його найманці захопили військові об’єкти в Ростові, зокрема штаб Південного військового округу РФ та аеродром. Він зустрівся із заступником міністра оборони Росії Юнусом-Беком Євкуровим, якому сказав, що йому потрібен міністр оборони Сергій Шойгу та начальник Генштабу Валерій Герасимов. Пригожин погрожував «піти на Москву».

«Вагнерівці» відкрили вогонь у Ростові. За повідомленнями місцевих мешканців, у місті чули від двох до п'яти пострілів.