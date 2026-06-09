Головна Світ Політика
search button user button menu button

Французькі винищувачі НАТО вперше збили дрон у небі над Латвією

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Французькі винищувачі НАТО вперше збили дрон у небі над Латвією
БПЛА уразили поблизу Роговки в Резекненському районі
фото з відкритих джерел

Міноборони Латвії: безпілотник залетів через російські засоби радіоелектронної боротьби

Вранці 8 червня винищувачі НАТО вперше збили безпілотник у повітряному просторі Латвії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на латвійський портал Delfi.

На пресконференції міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс і бригадний генерал Каспарс Здановскіс (заступник начальника Об'єднаного штабу) повідомили: дрон залетів на територію країни через застосування Росією засобів радіоелектронної боротьби та був знищений у Латгалії – поблизу Роговки в Резекненському районі. Безпілотник збили французькі винищувачі, які виконували місію повітряного патрулювання НАТО над Балтією.

Близько 9:00 Національні збройні сили попередили про загрозу в повітряному просторі Алуксненського, Балвського та Лудзенського районів. Невдовзі помаранчеве попередження оголосили й у Резекненському районі. Після 10:00 підтвердили збиття дрона. Надалі тривоги оголошували ще кілька разів – у Краславському, Лудзенському, Балвському та Резекненському районах, однак о 12:48 загрозу скасували.

Перший збитий – але не перший порушник

Це перший випадок, коли дрон у латвійському повітряному просторі саме збили. Раніше безпілотники вже залітали на територію країни – деякі падали й вибухали, – але збивати їх до сьогодні не доводилося. Над Естонією винищувачі місії повітряного патрулювання вже знищували один дрон.

Латвійські збройні сили нагадали населенню правила поведінки під час повітряної тривоги – ті самі, що українці вже давно знають напам'ять: заходити в приміщення, дотримуватися принципу двох стін, зачиняти вікна й двері. У разі виявлення низьколітаючого підозрілого об'єкта – не наближатися й телефонувати за номером 112.

Контекст: дрони вже коштували уряду посад

Травневі інциденти з безпілотниками в Латгалії та Відземі мали серйозні наслідки для влади. Один із них коштував посади міністру оборони Андрісу Спрудсу, і весь кабінет прем'єрки Евіки Сіліни пішов у відставку. Національні збройні сили попереджають: поки триватиме російська агресія проти України, подібні інциденти повторяться.

Нагадаємо, у травні «Главком» повідомляв: Латвія скликала екстрене засідання Сейму після падіння двох російських дронів – один із них влучив у нафтобазу в Резекне.

Читайте також:

Теги: росія міністр Латвія Балтія агресія українці кордон безпілотник правила

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін вже не може контролювати ні країну, ні самого себе
Путін почав новий етап залякування. До чого готуватися?
28 травня, 16:48
Польські винищувачі та системи ППО приведені у стан підвищеної бойової готовності
Польща підняла авіацію через масований удар РФ по Україні
13 травня, 16:38
Зеленський наголосив, що перенесення ударів углиб території Росії є абсолютно справедливою та законною відповіддю України
Далекобійні «санкції» України подолали понад 500 км і дісталися Московського регіону – Зеленський
17 травня, 12:36
Кожен долар від продажу російської нафти фінансує війну проти України
США не продовжили дозвіл на купівлю нафти з Росії
16 травня, 22:48
Поліція затримала зловмисника, який нападав на перехожих у Житомирі
У Житомирі чоловік з ножем напав на перехожих: його затримали патрульні (відео)
18 травня, 14:10
У Росії палає нафтопереробний завод
Сизранський НПЗ під ударом: чому цей завод є критично важливим для Росії (відео)
21 травня, 07:55
Зловмисники скопіювали з бази Центру реєстру 600 тис. записів
Литва зафіксувала масовий витік даних із держреєстрів
25 травня, 15:22
Пожежа на Саратовському нафтопереробному заводі після атаки безпілотників
Гаряча ніч у Росії: у Саратові горить НПЗ після атаки безпілотників
31 травня, 04:30
Явка на виборах склала майже 59% – проголосували понад мільйон вірмен
Пашинян заявив про перемогу на виборах у Вірменії
Вчора, 02:19

Політика

Ангела Меркель може стати переговорником від ЄС: екс-канцлерка проти
Ангела Меркель може стати переговорником від ЄС: екс-канцлерка проти
Зеленський поговорив з Макроном і узгодив кроки перед G7
Зеленський поговорив з Макроном і узгодив кроки перед G7
Французькі винищувачі НАТО вперше збили дрон у небі над Латвією
Французькі винищувачі НАТО вперше збили дрон у небі над Латвією
Кремль відреагував на п'ять умов ЄС щодо миру в Україні
Кремль відреагував на п'ять умов ЄС щодо миру в Україні
Росія скоротить нафтовий експорт через паливний дефіцит – Reuters
Росія скоротить нафтовий експорт через паливний дефіцит – Reuters
Доля найвищої нагороди Польщі для Зеленського. Стало відомо, що ухвалив Навроцький
Доля найвищої нагороди Польщі для Зеленського. Стало відомо, що ухвалив Навроцький

Новини

Подорожачав бензин? Винні мігранти! Українка розповіла, як трампівська пропаганда зомбує американців
Вчора, 23:00
За 9 км від резиденції Путіна на Валдаї з’явилися антидронові сітки (фото)
Вчора, 18:24
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:29
В Україні дощі, грози: погода на 7 червня 2026 року
7 червня, 05:59
Повернення полонених та підтримка ветеранів: Буданов очолив нову інституцію
6 червня, 17:49
СБУ викрила трьох ворожих агентів, одна з них закликала ударити «Орєшніком» по Києву
5 червня, 13:37

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua