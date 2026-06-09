Французькі винищувачі НАТО вперше збили дрон у небі над Латвією

Міноборони Латвії: безпілотник залетів через російські засоби радіоелектронної боротьби

Вранці 8 червня винищувачі НАТО вперше збили безпілотник у повітряному просторі Латвії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на латвійський портал Delfi.

На пресконференції міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс і бригадний генерал Каспарс Здановскіс (заступник начальника Об'єднаного штабу) повідомили: дрон залетів на територію країни через застосування Росією засобів радіоелектронної боротьби та був знищений у Латгалії – поблизу Роговки в Резекненському районі. Безпілотник збили французькі винищувачі, які виконували місію повітряного патрулювання НАТО над Балтією.

Близько 9:00 Національні збройні сили попередили про загрозу в повітряному просторі Алуксненського, Балвського та Лудзенського районів. Невдовзі помаранчеве попередження оголосили й у Резекненському районі. Після 10:00 підтвердили збиття дрона. Надалі тривоги оголошували ще кілька разів – у Краславському, Лудзенському, Балвському та Резекненському районах, однак о 12:48 загрозу скасували.

Перший збитий – але не перший порушник

Це перший випадок, коли дрон у латвійському повітряному просторі саме збили. Раніше безпілотники вже залітали на територію країни – деякі падали й вибухали, – але збивати їх до сьогодні не доводилося. Над Естонією винищувачі місії повітряного патрулювання вже знищували один дрон.

Латвійські збройні сили нагадали населенню правила поведінки під час повітряної тривоги – ті самі, що українці вже давно знають напам'ять: заходити в приміщення, дотримуватися принципу двох стін, зачиняти вікна й двері. У разі виявлення низьколітаючого підозрілого об'єкта – не наближатися й телефонувати за номером 112.

Контекст: дрони вже коштували уряду посад

Травневі інциденти з безпілотниками в Латгалії та Відземі мали серйозні наслідки для влади. Один із них коштував посади міністру оборони Андрісу Спрудсу, і весь кабінет прем'єрки Евіки Сіліни пішов у відставку. Національні збройні сили попереджають: поки триватиме російська агресія проти України, подібні інциденти повторяться.

Нагадаємо, у травні «Главком» повідомляв: Латвія скликала екстрене засідання Сейму після падіння двох російських дронів – один із них влучив у нафтобазу в Резекне.