Трамп особисто втрутився у суперечку навколо військ США у Польщі

glavcom.ua
Єгор Голівець
Трамп особисто втрутився у суперечку навколо військ США у Польщі
Трамп наказав повернути війська до Польщі після рішення Гегсета
фото: Reuters
Президент США вимагав пояснень після скасування відправки військ до Польщі

Президент США Дональд Трамп виступив проти рішення глави Пентагону Піта Гегсета скасувати заплановану ротацію американських військових у Польщі та особисто втрутився у ситуацію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Wall Street Journal.

За даними видання, минулого тижня США несподівано скасували розгортання у Польщі близько 4 тис. військовослужбовців. Однак уже у п’ятницю Трамп оголосив, що Вашингтон все ж направить до Польщі американський контингент – цього разу чисельністю 5 тис. солдатів.

Як повідомили американські посадовці, під час телефонної розмови президент США запитав міністра війни Піта Гегсета, чому було скасоване рішення про відправку військ.

Під час цієї розмови Трамп наголосив, що США не повинні «погано ставитися» до Польщі, оскільки вона є важливим союзником Вашингтона та підтримує тісні відносини з Білим домом.

Рішення Гегсета викликало критику як серед республіканців, так і серед демократів. Частина американських чиновників також була здивована, оскільки критику стратегії США у війні з Іраном раніше озвучувала саме Німеччина, а не Польща.

The Wall Street Journal нагадує, що на початку травня Трамп після суперечки з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом наказав вивести з ФРН 5 тис. американських військових.

У Пентагоні після скандалу заявили, що Трамп та Хегсет координують між собою рішення щодо американської військової присутності у Європі.

«Президент Трамп і міністр Гегсет постійно спілкуються і узгоджують свої дії щодо переміщення американських військ у Європі», – заявив представник Міноборони США Шон Парнелл.

Нагадаємо, що Пентагон направив американських військових до України для вивчення досвіду застосування безпілотників у реальних бойових умовах. США прагнуть використати українські напрацювання у сфері дронів та протидії БпЛА для модернізації власної армії. 

