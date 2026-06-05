Війна в Україні стане першою великою перевіркою винищувачів Gripen

Шведський літак уперше отримає можливість перевірити свої можливості проти російської авіації та ППО

Київ розраховує, що нові винищувачі допоможуть посилити захист міст від російських атак

Україна планує зробити шведські винищувачі Gripen основою своїх Повітряних сил. Якщо домовленості будуть реалізовані, літак уперше пройде повноцінне бойове випробування у війні проти Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на агенцію Reuters.

Gripen готується до війни з Росією

Україна вже виділила €2,5 млрд із загального кредитного пакета Європейського Союзу на закупівлю 20 нових винищувачів Gripen E. Крім того, Швеція планує передати Києву ще 16 літаків попередніх модифікацій.

За даними Reuters, у майбутньому замовлення може зрости до 150 літаків. Військові експерти зазначають, що війна в Україні стане першим серйозним бойовим випробуванням для Gripen. Літак, який здійснив перший політ ще у 1988 році, раніше використовувався переважно для патрулювання повітряного простору та обмежених військових операцій.

«Це буде випробування проти систем, для боротьби з якими цей літак і створювався: проти Росії», – заявив викладач Шведського університету оборони Йоган Хуовінен.

Створений для війни на розосереджених майданчиках

Однією з головних переваг Gripen називають його пристосованість до роботи в умовах масштабної війни. Літак здатний злітати та сідати не лише на військових аеродромах, а й на звичайних автомобільних дорогах.

За словами представника Міністерства оборони України Олексія Антонюка, саме такі можливості особливо важливі для української армії.

«Україна не використовує цілі аеродроми стандартів НАТО. Ми працюємо з розосереджених майданчиків, ділянок трас та замаскованих позицій по всій країні. Gripen був створений саме для таких умов», – пояснив він.

Дешевша експлуатація та далекобійні ракети

Ще однією перевагою літака називають відносно низьку вартість експлуатації. За оцінками української сторони, година польоту Gripen коштує близько $8 тис., що значно дешевше за експлуатацію американського F-35.

Також винищувач оснащується ракетами класу «повітря-повітря» Meteor великої дальності, які можуть ускладнити роботу російської авіації поблизу лінії фронту.

Водночас експерти наголошують, що навіть поява Gripen не дозволить Україні автоматично отримати повне панування в повітрі через потужну російську систему протиповітряної оборони.

Окремою проблемою залишається виробництво літаків. Шведська компанія Saab уже має понад сотню замовлень на Gripen E, а нинішні виробничі потужності дозволяють випускати приблизно 15 літаків на рік. Водночас компанія працює над розширенням виробництва та не виключає співпраці з Україною у сфері ремонту, обслуговування та виробництва окремих компонентів.

Винищувач Saab Gripen був розроблений у Швеції як літак для ведення бойових дій в умовах потенційного конфлікту з Росією. Серед його ключових особливостей – можливість швидкого обслуговування, експлуатації з тимчасових майданчиків та роботи в складних погодних умовах.

Нагадаємо, що українські військові вже розпочали навчання для роботи зі шведськими винищувачами Gripen C/D, а перші постачання літаків очікуються на початку наступного року.