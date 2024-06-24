На Київщині пошкоджено 72 приватні будинки після атаки РФ

У приміщеннях вибиті вікна, балкони, двері, посічені фасади та покрівлі

Уламками пошкоджено корпуси лікарні та 13 інших будівель

Унаслідок ракетної атаки на Київщину в ніч на 23 червня, в Обухівському районі пошкоджено 72 приватних будинки та квартири у восьми багатоповерхівках, лікарню і 13 інших будівель. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що за медичною допомогою звернулося двоє осіб із незначними пораненнями. Госпіталізація не знадобилася.

Уламками також пошкоджено корпуси лікарні та пошкоджено 28 автомобілів.

Крім того, пошкоджено 13 будівель, серед яких комунальне підприємство, автошкола, аптека, АЗС, продуктовий магазин, центр зайнятості, готель, медцентр, низка підприємств, автомийка. У приміщеннях вибиті вікна, балкони, двері, посічені фасади та покрівлі.

«Населенню надається вся необхідна допомога. Представники КОВА та місцевої громади продовжують опрацьовувати інформацію щодо потреб людей», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в ніч на 23 червня ворог атакував Україну крилатими ракетами, вибухи лунали в Києві та області, працювали сили протиповітряної оборони.

За даними Повітряних сил ЗСУ, уночі 23 червня ворог атакував трьома крилатими ракетами морського базування «Калібр» із акваторії Азовського моря. Дві ракети збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил у Київській області.