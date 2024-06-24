Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Київщині пошкоджено 72 приватні будинки після атаки РФ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
На Київщині пошкоджено 72 приватні будинки після атаки РФ
У приміщеннях вибиті вікна, балкони, двері, посічені фасади та покрівлі
фото: ДСНС

Уламками пошкоджено корпуси лікарні та 13 інших будівель

Унаслідок ракетної атаки на Київщину в ніч на 23 червня, в Обухівському районі пошкоджено 72 приватних будинки та квартири у восьми багатоповерхівках, лікарню і 13 інших будівель. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що за медичною допомогою звернулося двоє осіб із незначними пораненнями. Госпіталізація не знадобилася.

Уламками також пошкоджено корпуси лікарні та пошкоджено 28 автомобілів.

Крім того, пошкоджено 13 будівель, серед яких комунальне підприємство, автошкола, аптека, АЗС, продуктовий магазин, центр зайнятості, готель, медцентр, низка підприємств, автомийка. У приміщеннях вибиті вікна, балкони, двері, посічені фасади та покрівлі.

«Населенню надається вся необхідна допомога. Представники КОВА та місцевої громади продовжують опрацьовувати інформацію щодо потреб людей», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в ніч на 23 червня ворог атакував Україну крилатими ракетами, вибухи лунали в Києві та області, працювали сили протиповітряної оборони.

За даними Повітряних сил ЗСУ, уночі 23 червня ворог атакував трьома крилатими ракетами морського базування «Калібр» із акваторії Азовського моря. Дві ракети збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил у Київській області.

Читайте також: Окупанти вдарили ракетами по Київщині: фото наслідків
Теги: окупанти Київщина ракета ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Африканський корпус Міноборони Росії створено у грудні 2023 року
Росія відправила африканський корпус штурмувати Вовчанськ – британська розвідка
24 травня, 15:18
Крилаті ракети Jassm призначені для ударів по об'єктах критичної інфраструктури
Ракети, які зможуть досягти Москви. Польща підписала угоду
28 травня, 18:31
«Укренерго» застосовує аварійні відключення світла через перевищення лімітів споживання
«Укренерго» ввело аварійні відключення світла у 12-х областях
5 червня, 21:56
Для усунення наслідків атаки на Запоріжжя задіяні всі служби міста
Ракетна атака на Запоріжжя: перекрито рух Дніпровською ГЕС (фото)
1 червня, 11:14
Пожежа на Дніпровській ГЕС після російської ракетної атаки 22 березня 2024 року
Уночі Росія атакувала дві українські гідроелектростанції: є критичні пошкодження
1 червня, 13:35
ЗСУ двічі вдалося уразити Кримський міст, тож росіяни більше не можуть доправляти по ньому зброю
Україна затягує зашморг навколо Криму – Politico
1 червня, 14:59
Нещодавно Україна завдала удару по російському зенітно-ракетному комплексу С-300/400 у Білгородській області
Удари західною зброєю по РФ не зупинять наступ на Харківщині – CNN
5 червня, 11:34
У Луганську також було атаковано військову базу ЗСРФ
У Луганську було атаковано нафтобазу РФ: деталі
7 червня, 16:08
Відбулося 119 бойових зіткнень з російськими загарбниками
Карта бойових дій в Україні станом на 18 червня 2024 року
18 червня, 00:00

Новини

На Київщині пошкоджено 72 приватні будинки після атаки РФ
На Київщині пошкоджено 72 приватні будинки після атаки РФ
Наруга над могилами Да Вінчі, Джуса та Петриченка: з’явилися нові подробиці
Наруга над могилами Да Вінчі, Джуса та Петриченка: з’явилися нові подробиці
В укритті столичного підприємства знайдено мертвим енергетика
В укритті столичного підприємства знайдено мертвим енергетика
Окупанти вдарили ракетами по Київщині: фото наслідків
Окупанти вдарили ракетами по Київщині: фото наслідків
У Києві пролунали вибухи
У Києві пролунали вибухи
На озері в Києві розквітли водяні лілії (фото)
На озері в Києві розквітли водяні лілії (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
106K
Трійця: яскраві листівки та привітання зі святом
31K
Папа Римський рятує митрополитів-зрадників в Україні. Кирило повідомив про перші результати
28K
У Києві пролунали вибухи
13K
Вибухи у Києві та атака дронів на Росію: головне за ніч
12K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
6267
«Українські в'язні йдуть на фронт не заради амністії». The Telegraph з’ясувала мотив

Новини

За добу енергетики повернули світло 17 тис. осель, що були без електроенергії через обстріли – ДТЕК
Вчора, 15:11
Енергоринок – у глибокій борговій кризі. Нардеп назвав вражаючу цифру
Вчора, 13:02
Вибухи у Києві та атака дронів на Росію: головне за ніч
Вчора, 06:58
Атака на українські міста та окупація села на Донеччині: головне за ніч
22 червня, 06:50
Підвищення цін на дизпаливо та бензин. Українська зернова асоціація звернулася до парламенту
21 червня, 11:52
Атака на Краснодарський край, дозвіл США бити по прикордонню РФ: головне за ніч
21 червня, 06:42

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua