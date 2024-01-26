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США непокоються через можливу «смертоносну акцію» з боку КНДР – NYT

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
США непокоються через можливу «смертоносну акцію» з боку КНДР – NYT
КНДР продовжує випробувати нове озброєння
фото з відкритих джерел

Американські посадовці переконані, що жорстку риторику Кім Чен Ина слід сприймати серйозно

США занепокоєні через те, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин у найближчі місяці може здійснити якусь «смертоносну акцію» проти Південної Кореї. Про це пише The New York Times з посиланням на неназваних американських посадовців.

За словами джерел видання, нещодавня більш жорстка риторика Кім Чен Ина є частиною серії провокацій і це слід сприймати серйозно. Хоча американські офіційні особи не бачать безпосереднього ризику повномасштабної війни на Корейському півострові, Кім може, наприклад, завдати ударів з артилерії по позиціях Південної Кореї, як це було у 2010 році. Тоді загинули військові з обох сторін, а також цивільні особи на Півдні, але обидві сторони незабаром припинили вогонь.

Більш агресивна позиція Кіма стала очевидною після серії запусків крилатих ракет, випробування нового озброєння, а також відмови від ідеї мирного возз’єднання з Південною Кореєю. Крім того, як додають американські посадовці, Кім Чен Ина «надихає» поглиблення співпраці з Росією.

Водночас американські відомства поки не бачать ознак того, що КНДР готується до великої війни, зокрема через рішення передати РФ артилерійські боєприпаси і балістичні ракети. За словами одного з посадовців, лідер, який планує велику військову операцію, накопичував би запаси ракет і артилерійських снарядів.

До слова, Кім Чен Ин також повідомив, що економіка в регіонах перебуває в «жахливій ситуації», вказавши, що деякі відомства та економічні установи простоюють, займаються балаканею і нездатні шукати необхідні реалістичні можливості. Лідер КНДР наголосив на важливості розвитку економіки в регіонах, де необхідно будувати сучасні заводи, пообіцявши серйозну підтримку з боку держави.

Втім, проблеми із економікою не заважають країні регулярно випробоувати нове озброєння та запускати ракети. Так, 25 січня Північна Корея заявила, що випробувала свою нову стратегічну крилату ракету. Ракета під назвою Pulhwasal-3-31 перебуває на стадії розробки. Пхеньян стверджує, що випробувальний запуск не вплинув на безпеку сусідніх країн. Зазначається, що випробування ракети також були частиною процесу оновлення системи озброєння країни.

Раніше КНДР провела випробування підводної системи ядерної зброї «Хеїль-5-23» в акваторії Японського моря. У Міноборони країни наголосили, що це є відповіддю на спільні військові навчання Південної Кореї, США та Японії, які стартували 15 січня. 

Читайте також: Мільйон артснарядів та балістичні ракети: Путін випрошує у Кім Чен Ина більше зброї
Теги: озброєння балістичні ракети Північна Корея Кім Чен Ин США

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