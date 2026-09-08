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Польща піднімала військові літаки через атаку Росії по Україні

Ольга Джоган
glavcom.ua
Ольга Джоган
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Польща піднімала військові літаки через атаку Росії по Україні
Країна наголосила, що такі заходи несли превентивний характер
Фото: thetimes.com

Польське командування також перевело в стан готовності наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки

Польща в ніч проти 8 вересня задіяла військову авіацію у своєму повітряному просторі через активність російської дальньої авіації, яка атакувала Україну. Водночас польські військові привели в готовність наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки. Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі, передає «Главком».

У польському командуванні зазначили, що рішення про початок операцій військової авіації ухвалили через активність російської авіації далекого радіусу дії. Вона в ніч проти 8 вересня завдавала ударів по території України.

Для реагування Польща задіяла необхідні сили та засоби, які перебувають у розпорядженні її військових. Одночасно наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки перевели у стан готовності.

У командуванні наголосили, що ці заходи мали превентивний характер. Їхньою метою було забезпечити безпеку польського повітряного простору та його захист на тлі російської атаки по Україні.

Особливу увагу польські військові приділяли районам поблизу українського кордону. Залучені сили та засоби мали забезпечити можливість оперативного реагування у разі виникнення загрози для повітряного простору Польщі.

При цьому польське командування не повідомляло про порушення повітряного простору країни під час цієї операції. Польща регулярно піднімає військову авіацію та посилює роботу систем ППО під час масштабних російських атак по Україні, зокрема коли удари відбуваються поблизу польського кордону.

Це не перший випадок, коли Варшава посилює контроль над своїм небом через російські удари по Україні. Наприклад, 20 серпня польські військові також піднімали авіацію та переводили в стан готовності наземні системи ППО і радіолокаційної розвідки через атаку Росії. Тоді польське командування повідомило, що порушень повітряного простору країни не зафіксували.

Окрім цього, наприкінці серпня мешканці Люблінського воєводства отримували попередження про російську атаку по західних регіонах України. А з 10 вересня до 9 грудня у східній частині Польщі має діяти тимчасова зона обмеженого повітряного руху. Рішення про її запровадження пов'язане з посиленням заходів безпеки в регіоні.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш раніше заявляв, що країна посилює захист свого повітряного простору через нещодавні провокації з боку Росії.

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Теги: Польща військові системи ППО

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