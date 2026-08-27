Росія скоротила бюджетні витрати через брак готівки – Bloomberg

Федеральним відомствам доручили готуватися до зменшення чисельності працівників на 15% та відкласти необов’язкові витрати

Міністр фінансів РФ попередив уряд про ризик затримок із бюджетними платежами

Російська влада навесні була змушена перейти до жорсткішого режиму економії після проблем із ліквідністю федерального бюджету. У квітні залишок коштів на єдиному рахунку федерального бюджету став від’ємним і сягнув 5,5 трлн рублів ($65,3 млрд). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Російська казна зіткнулася з дефіцитом ліквідності

За інформацією співрозмовників Bloomberg, міністр фінансів РФ Антон Силуанов у квітні попередив прем’єр-міністра Михайла Мішустіна, що уряду може не вистачити доступних коштів для своєчасного проведення всіх необхідних платежів. Проблеми з ліквідністю почали проявлятися ще на початку 2026 року, однак найбільшого загострення ситуація досягла саме у квітні.

Особливість цього епізоду полягає в тому, що російський уряд зіткнувся з нестачею готівкових коштів навіть на тлі зростання нафтових доходів. У квітні надходження від продажу нафти досягли шестимісячного максимуму через різке подорожчання енергоносіїв на тлі війни з Іраном.

Колишній заступник міністра фінансів РФ Олег В’югін назвав від’ємний залишок на єдиному рахунку федерального бюджету незвичним явищем. За його словами, протягом десятиліть російська влада традиційно зберігала позитивні залишки коштів, щоб забезпечувати безперебійне фінансування видатків.

Що саме почала скорочувати влада

Щоб зменшити тиск на казну та стримати подальше розширення дефіциту, Москва урізала фінансування частини бюджетних програм. За даними джерел видання, скорочення торкнулися напрямів, які не належать до пріоритетних для Кремля.

Водночас під скорочення не потрапили:

видатки на війну;

зарплати працівників державного сектору та військовослужбовців;

соціальні програми;

підтримка регіонів;

обслуговування державного боргу.

Фінансування інших бюджетних напрямів скоротили приблизно на 35%. Федеральним відомствам також доручили готуватися до зменшення чисельності працівників на 15% та відкласти необов’язкові витрати.

Таким чином, дефіцит грошей поки не змусив Кремль переглядати головний пріоритет бюджету – фінансування війни. Економія насамперед проводиться за рахунок інших сфер, що дозволяє російській владі зберігати ресурси для військових потреб.

Дефіцит бюджету продовжує збільшуватися

Проблеми з ліквідністю виникли на тлі стрімкого розширення загального бюджетного дефіциту. За даними Мінфіну РФ, за перші сім місяців 2026 року він сягнув 6,5 трлн рублів, або 2,8% ВВП. Це вже значно перевищує закладений на весь рік орієнтир у 1,6% ВВП.

Водночас загальні видатки російського бюджету за січень–липень становили 28,6 трлн рублів. Витрати на державні закупівлі за цей період зросли на 39% – до 8,4 трлн рублів. «Главком» раніше писав, що стрімке збільшення видатків стало одним із головних чинників погіршення бюджетного балансу РФ.

Російська влада пояснює частину такого розриву випереджальним фінансуванням витрат та авансовими платежами за окремими державними контрактами. У червні Державна дума РФ також внесла зміни до бюджетних правил, які дали уряду більше можливостей збільшувати видатки без проходження попередніх процедур перегляду кошторису.

Москва дедалі більше покладається на резерви та борги

Ще одним способом закривати бюджетну «дірку» стали резервні активи. Банк Росії протягом 2026 року продавав золото з державних запасів, а обсяг металу на початок серпня скоротився до приблизно 2277 тонн – найнижчого рівня з січня 2020 року. Як повідомляв «Главком», за сім місяців вартість золотих резервів РФ зменшилася на $33,7 млрд.

Кремль також нарощує внутрішні запозичення. Через санкції та обмежений доступ до зовнішніх фінансових ринків Росія дедалі більше залежить від продажу державних облігацій усередині країни. Раніше Bloomberg оцінював, що за перші п’ять місяців року дефіцит російського бюджету вже досяг 6 трлн рублів, а уряду доведеться додатково позичати кошти.

За внутрішніми оцінками російського Мінфіну, ситуація до кінця року може погіршитися. Співрозмовники Bloomberg прогнозують, що дефіцит у 2027 році може становити 3,2–3,8% ВВП.

Водночас джерела видання наголошують: нинішні проблеми з ліквідністю ще не означають фінансового колапсу Росії. За їхньою оцінкою, бюджет країни-агресора поки здатний забезпечувати військові витрати ще протягом кількох років.

Нагадаємо, фінансовий тиск на російський бюджет посилюється попри періоди різкого зростання нафтових доходів. За оцінкою Bloomberg, за січень–липень дефіцит федеральної скарбниці РФ уже досяг 6,5 трлн рублів. «Главком» повідомляв, що високі ціни на нафту після загострення ситуації навколо Ірану тимчасово послабили бюджетний тиск на Кремль, однак не усунули проблеми російських фінансів.