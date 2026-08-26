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Україна отримає нові системи ППО від Італії та Франції – La Repubblica

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Україна отримає нові системи ППО від Італії та Франції – La Repubblica
Важливою частиною домовленостей є ліцензія на виробництво ракет Aster 30 в Україні
колаж: glavcom.ua

Йдеться про комплекси SAMP/T, ракети Aster 30 та радари для посилення української протиповітряної оборони

Італія та Франція готують нове посилення протиповітряної оборони України. Зокрема, Київ може отримати додаткові системи SAMP/T, ракети-перехоплювачі Aster 30 та нові радари. Про це повідомляє видання La Repubblica, пише «Главком».

За даними видання, Італія готує новий пакет військової допомоги Україні, який включатиме чотири комплекси SAMP/T NG, ракети Aster 30 та сім радарів великої дальності. Вартість пакета оцінюється майже у 3 млрд євро, а фінансування має здійснюватися за рахунок європейських кредитних програм.

Окремо передбачається передача Україні частини ракет Aster 30 з італійських запасів. Їх планують поставити вже у жовтні, щоб українські військові могли використовувати їх для роботи комплексів SAMP/T.

Україна вироблятиме ракети Aster 30

Важливою частиною домовленостей є ліцензія на виробництво ракет Aster 30 в Україні. Франція та Італія погодилися дозволити локальне виробництво цих перехоплювачів, що має зменшити залежність України від готових ракетних поставок з Європи. Йдеться про ракети Aster 30 N1BT, які використовуються в системах SAMP/T NG. Вони призначені для боротьби з повітряними цілями, крилатими та балістичними ракетами.

Франція також передасть SAMP/T

Паралельно Франція планує передати Україні один комплекс SAMP/T разом із новими радарами вже восени. Президент Володимир Зеленський раніше повідомляв про домовленості з Парижем щодо прискорення поставок систем протиповітряної оборони. У липні Україна вже уклала угоду на придбання чотирьох нових SAMP/T NG. На час їхнього виробництва Франція погодилася тимчасово передати Києву два комплекси попередньої версії SAMP/T.

SAMP/T — європейська система середньої та великої дальності, створена спільно Францією та Італією. Вона використовує ракети Aster 30 і призначена, зокрема, для перехоплення балістичних ракет. За даними La Repubblica, нові системи, радари та супутнє обладнання мають бути повністю поставлені Україні до 2027 року.

Варто нагадати, що Україна нарешті отримала додаткову партію ракет для зенітних ракетних комплексів Patriot, які здатні перехоплювати балістичні ракети. 

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Теги: системи ППО балістичні ракети Італія Франція

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