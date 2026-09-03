Польща на три місяці обмежить повітряний рух біля кордону з Україною

Обмеження мають полегшити роботу ППО та не стосуватимуться пасажирських літаків на більших висотах

Польща тимчасово обмежить повітряний рух над східною частиною країни, щоб забезпечити ефективнішу роботу системи протиповітряної оборони. Обмеження діятимуть із 10 вересня до 9 грудня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Для цього на сході країни створять тимчасову зону обмеженого повітряного руху EP R134. Вона охоплюватиме повітряний простір від поверхні землі до висоти близько 3 км.

В Оперативному командуванні наголосили, що обмеження не стосуватимуться пасажирських літаків, які виконують рейси на значно більших висотах.

Польські військові пояснили, що нові заходи мають надати всім елементам системи ППО необхідну свободу дій та можливість ефективно реагувати на потенційні загрози. Водночас у країні намагаються мінімізувати вплив обмежень на цивільну авіацію та інших користувачів повітряного простору.

Найжорсткіші правила діятимуть від заходу до сходу сонця. У цей час польоти в межах зони EP R134 будуть повністю заборонені. Виняток передбачено для військової авіації, а також для зльотів і посадок в аеропорту Депултиче-Крулевське поблизу Холма. В останньому випадку польоти необхідно буде попередньо узгоджувати.

Польські військові також оприлюднили карту території, на яку поширюватимуться обмеження.

карта: Оперативне командування збройних сил Польщі

Нагадаємо, 30 липня під час масованої російської атаки на Україну російська крилата ракета Х-101 порушила повітряний простір Польщі та впала в Люблінському воєводстві.

Для перехоплення цілі польські військові підняли винищувач F-16, однак за шість хвилин ракета зникла з радарів. Згодом польські слідчі встановили, що Х-101 була виготовлена у другому кварталі 2026 року на підприємстві в Московській області.

Наприкінці серпня стало відомо, чому польські F-16 не змогли збити російську ракету. У момент порушення повітряного простору один з винищувачів чергової пари перебував на дозаправленні, а інший супроводжував український МіГ-29.

Після цього інциденту Польща змінила систему оповіщення населення. Тепер громадян можуть попереджати через SMS про підняття польської бойової авіації навіть тоді, коли небезпека безпосередньо стосується території України.