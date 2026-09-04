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Польща оголосила про посилення захисту повітряного простору через провокації РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Польща оголосила про посилення захисту повітряного простору через провокації РФ
Польща збільшить активність своїх повітряних сил
фото: Associated Press (ілюстративне)

Міністр оборони: Польща постійно стежить за ситуацією на східному кордоні

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив про рішення посилити захист повітряного простору країни через російські провокації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у соцмережі Х.

«У зв’язку з останніми російськими провокаціями та актами агресії я прийняв рішення посилити захист нашого повітряного простору. Ми активізуємо діяльність наших повітряних сил, зокрема літаків F-16 та вертольотів», – йдеться у повідомленні.

За словами міністра, останні тижні показали, що провокації Росії набувають «різних форм і становлять загрозу в районах, які досі вважалися безпечними».

«Польща постійно стежить за ситуацією на східному кордоні. Ми також посилюємо системи швидкого реагування на загрози на всій території Польщі», – додається у дописі.

До слова, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія, ймовірно, вже веде гібридну війну проти європейських країн. На його думку, Європа має відповісти на дії Москви та продемонструвати російському диктатору Володимиру Путіну, що залякати її не вдасться.

Як повідомлялося, Польща тимчасово обмежить повітряний рух над східною частиною країни, щоб забезпечити ефективнішу роботу системи протиповітряної оборони. Обмеження діятимуть із 10 вересня до 9 грудня 2026 року.

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Теги: росія Польща

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