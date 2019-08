Помпео заявив, що США працюватимуть над поверненням Росії в G7

Демократи вважають, що Росія не має жодного права для участі в роботі «великої сімки»

США працюватимуть над поверненням Росії в G7 наступного року.

Про це заявив держсекретар США Майкл Помпео в інтерв'ю телеканалу Fox59.

Відповідаючи на питання, чи згоден Помпео із заявою президента Дональда Трампа про те, що Росію потрібно запросити назад на саміт G7 наступного року, він підкреслив, що США «повинні це робити».

«Президент вважає, що це те, що ми повинні робити. Я працюю на президента. Звичайно, ми будемо працювати для досягнення цієї мети», - пояснив Помпео.

Тим часом демократи вважають, що Росія не має жодного права для участі в роботі «великої сімки« навіть в якості гостя. Вони надіслали президенту США Дональду Трампу гнівного листа, в якому висловили повну незгоду з його ідеєю про повернення до формату групи G8 з участю Росії; текст листа, опублікований на сайті демократів, виклав у своєму Twitter сенатор Чак Шумер.

«Ми пишемо, щоб висловити нашу рішучу незгоду з відновленням президента Росії Володимира Путіна і Російської Федерації у складі Групи семи. G7 служить економічною радою демократій, покликаних просувати світову економіку відповідно до міжнародного права і спільних цінностей. Росія зараз не має ні демократичних інститутів, ні економічного потенціалу для возз'єднання з Групою семи», – сказано в листі.

President @realDonaldTrump:



Under no circumstances should Putin be invited to participate in the G7 until the Russian government undertakes demonstrable actions to show its willingness to behave responsibly both domestically and abroad. pic.twitter.com/mMc8N8NNl5