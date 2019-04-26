Порошенко подякував США і ЄС за позицію щодо російських паспортів



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Президент Петро Порошенко

Рішення про паспортизацію не має нічого спільного з мирним процесом! Воно суперечить Мінським домовленостям, - нагадав президент

Президент України Петро Порошенко привітав демонстрацію єдності і солідарності з Україною під час засідання Ради Безпеки ООН, скликаного у зв’язку з російською паспортизацією українського Донбасу.

Про це він написав у Facebook.

«Вітаю потужну демонстрацію єдності і солідарності з Україною під час засідання Ради Безпеки ООН, невідкладно скликаного нами сьогодні у зв’язку з російською паспортизацією українського Донбасу», - йдеться у повідомленні.

Порошенко висловив слова вдячності «нашим друзям, передусім США, а також Німеччині та Франції як партнерам по Нормандському формату, заяві групи ЄС8 перед засіданням, за чітку позицію і однозначну оцінку щодо незаконності та провокаційної сутності відповідного рішення РФ щодо роздачі паспортів».

Окрім того, президент зазначив, що російська паспортизація - не є гуманітарною, «як викручується російська пропаганда, адже сама Москва і створює нелюдські умови для життя наших громадян під окупацією».

«Рішення про паспортизацію не має нічого спільного з мирним процесом! Воно суперечить Мінським домовленостям - і за буквою, і за духом! Воно спрямоване на легалізацію присутності російських військ на окупованій частині нашої держави», - додав Глава держави.

Він зауважив, що найбільш дієвий спосіб протидії - це подальше посилення секторальних та економічних санкцій проти Росії та розгортання миротворчої місії на окупованому Донбасі під мандатом ООН.

«Донбас - це Україна, а мешканці Донбасу - українці. Переможемо лише разом!» - резюмував Порошенко.

Напередодні, 25 квітня, позачергове засідання Ради Безпеки ООН, яке скликали за ініціативою України у зв'язку з указом президента Росії про видачу російських паспортів мешканцям окупованого Донбасу, завершилось, однак жодного рішення ухвалено не було.

Перед засіданням низка країн ЄС в Раді Безпеки — Німеччина, Франція, Велика Британія, Бельгія, Польща, а також колишні члени — Швеція, Італія та Нідерланди засудили рішення Кремля про видачу паспортів на окупованому Донбасі та наголосили, що воно підриває суверенітет України.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів так званих «Донецької і Луганської народних республік».

Документ передбачає, що заява про прийом в громадянство від жителів самопроголошених республік має розглядатися не довше трьох місяців.

Постійний представник України при організації Володимир Єльченко повідомив, що Україна звернулася до Ради безпеки ООН через указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів для жителів «ЛНР» та «ДНР».

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав українців на Донбасі не брати громадянство Росії.

Президент Петро Порошенко заявив, що Росія готується до наступного кроку агресії проти України – анексії українського Донбасу або створення російського анклаву в Україні.