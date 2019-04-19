Порошенко заявив, що не здається і оприлюднив фото Черчилля



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Президент України Петро Порошенко на НСК «Олімпійський» Фото: Станіслав Груздєв, Главком

До свого посту в соцмережі президент додав фото Вінстона Черчилля з написом: «Ніколи, ніколи, ніколи не здавайся»

Президент України Петро Порошенко заявив, що не здається і йде до кінця.

Про це він написав у свєму Telegram-каналі.

«Це тільки початок! Не здаємось, до кінця!» - зазначив він.

При цьому до свого посту президент додав фото прем'єр-міністра Великобританії часів Другої світової війни Вінстона Черчилля з написом: «Ніколи, ніколи, ніколи не здавайся».

Як відомо, дебати кандидатів у президенти на НСК «Олімпійському» прошли без порушень громадського порядку.

Нагадаємо, на столичному Олімпійському стадіоні пройшли неофіційні дебати між кандидатами на посаду президента України.

Президент Петро Порошенко заявив, що прийме будь-який вибір українців на виборах.

Кандидати обмінювались заготовленими звинуваченнями. Зеленський розповідав про цукерки «Рошен», Свинарчуків і вкрадені чинним президентом 5 років у народу. «Я результат ваших помилок», - підсумував Зеленський.

Порошенко у відповідь розповів про зв’язки Зеленського з олігархом Коломойським та звинуватив кандидата в президенти в некомпетентності.

На слова президента, шо треба не на колінах повзти до Путіна, щоб захистити державу, Зеленський запропонував встати на коліна перед тими, чиї близькі загинули на фронті.

Нагадаємо, Зеленський під час запитання до Петра Порошенка назвав бойовиків «ЛНР» та «ДНР» повстанцями.

До слова, о 21:00 почалися дебати на «Суспільному».

Модератор теледебатів на «Суспільному» Мирослава Барчук повідомила, що у залі є людина, яка може здійснити теракт.

Порошенко покинув студію «Суспільного» раніше через дзвінок Помпео

Нагадаємо, другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня.