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Парламентський комітет рекомендував ухвалити новий Митний кодекс у першому читанні

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Парламентський комітет рекомендував ухвалити новий Митний кодекс у першому читанні
Гетманцев назвав передчасним розширення повноважень митниці
фото: Facebook/Данило Гетманцев

Документ наближає українське митне законодавство до стандартів ЄС, однак одну з ключових норм вирішили переглянути

Парламентський Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити у першому читанні проєкт нового Митного кодексу України (реєстр. №15450). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову комітету Данила Гетманцева.

За словами Гетманцева, новий Митний кодекс є одним із ключових законопроєктів для інтеграції України до європейського митного простору, оскільки його розроблено на основі Митного кодексу Європейського Союзу та інших актів європейського законодавства.

«Його ухвалення дозволить гармонізувати українські митні правила з європейськими, зробити процедури зрозумілими, прозорими та сучасними, а також створити кращі умови для роботи українських експортерів та імпортерів і розвитку торгівлі з країнами ЄС», – зазначив він.

Водночас під час розгляду законопроєкту члени комітету окремо обговорили норму, яка передбачає створення у структурі митних органів спеціалізованого правоохоронного підрозділу з повноваженнями розслідувати кримінальні правопорушення.

Як повідомив Гетманцев, за результатами дискусії комітет дійшов висновку, що запровадження таких повноважень наразі є передчасним.

«За результатами обговорення Комітет дійшов висновку, що така ініціатива є передчасною. Спочатку має бути завершена реформа митної служби, проведена переатестація її працівників, і лише після цього можна повертатися до питання розширення правоохоронних функцій митниці», – наголосив голова комітету.

У зв'язку з цим комітет рекомендував вилучити відповідні положення під час підготовки законопроєкту до другого читання. Крім того, народні депутати підтримали доопрацювання документа в частині запровадження прозорої процедури відбору голови Державної митної служби за участю міжнародних експертів, а також проведення щорічного незалежного зовнішнього аудиту ефективності роботи митних органів.

Гетманцев додав, що робота над законопроєктом триває, а парламентський комітет відкритий до пропозицій від бізнесу та експертного середовища.

«Запрошую представників бізнесу, експертне середовище та всіх зацікавлених долучатися до обговорення. Саме у діалозі можемо сформувати сучасне митне законодавство, яке відповідатиме інтересам України та європейським стандартам», – підсумував він.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів повторно схвалив проєкт нового Митного кодексу та подав його на розгляд Верховної Ради. Прем'єр-міністр Сергій Корецький назвав документ одним із ключових законопроєктів у процесі європейської інтеграції України та заявив, що нова редакція кодексу має забезпечити трансформацію української митниці на сучасний безпековий кордон європейського зразка. У травні уряд уже погоджував цей законопроєкт, який імплементує європейське митне законодавство.

До слова, 10 квітня 2026 року Кабінет міністрів України офіційно призначив Ореста Мандзія головою Державної митної служби. Його кандидатура була відібрана за результатами відкритого конкурсу, який завершився наприкінці березня.

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Теги: Данило Гетманцев митниця Державна митна служба Україна Верховна Рада

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