Постачання Україні F-16: Нідерланди зробили чергову заяву

Нідерланди не визначилися щодо надання Україні винищувачів F-16

Нідерланди розглянуть можливість постачання Україні F-16 тільки після того, як українські пілоти закінчать навчання по їх керуванню. Про це заявив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, пише CNN.

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За його словами, хоч Нідерланди й очолюють коаліцію з підготовки українських пілотів, реальне постачання F-16 буде можливе тільки після того, як воно завершиться.

«Рішення про постачання F-16 ще не прийнято. Знову ж таки, на це в першу чергу застосовується американський дозвіл. Якщо ви збираєтеся тренуватися, то очевидно, що ви б серйозно про це задумалися. Але це ще не вирішено», – заявив Рютте.

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Нагадаємо, Данія та Нідерланди очолять європейську коаліцію з проведення тренувань для українських пілотів на винищувачах F-16.

Також Велика Британія, ймовірно, стане першою країною, у якій почнеться наземна базова підготовка українських військових на винищувачах F-16.