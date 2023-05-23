Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Глава МЗС Нідерландів розповів, коли стартують тренування українських пілотів на F-16

Діана Гасюк
glavcom.ua
Глава МЗС Нідерландів розповів, коли стартують тренування українських пілотів на F-16
глава МЗС Нідерландів Хукстра не сказав, чи будуть навчання проходити у Нідерландах
фото з відкритих джерел

Українські пілоти невдовзі розпочнуть тренування на винищувачах F-16

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра заявив, що навчання українських пілотів на багатофункціональних винищувачах F-16 розпочнеться «дуже скоро». Про це він сказав 22 травня у Брюсселі, передає RTL Nieuws.

На саміті G7 президент США Джо Байден підтримав навчання українських військових на американських винищувачах F-16. За даними США, підготовка пілотів відбуватиметься в Європі. 

Очільник МЗС Нідерландів Хукстра не сказав, чи навчатимуть пілотів безпосередньо у Нідерландах. За його словами, Нідерланди об'єднують свої зусилля з Данією, Норвегією та Бельгією, і міністр не хоче порушувати співпрацю передчасними оголошеннями. 

Хукстра також не сказав, чи будуть нідерландські інструктори навчати українців, і не став уточнювати, коли перші українські пілоти зможуть почати навчатися. Але він підкреслив, що це відбудеться дуже скоро.

«Щоразу, коли ми ухвалювали принципове рішення, ми, як правило, дуже швидко розв'язували операційні питання», – зауважив міністр.

Раніше повідомлялося, що Італія не може дати Україні винищувачі F-16, бо не має їх.

Також Португалія не надаватиме Україні літаки F-16 у межах «коаліції винищувачів», але готова долучитись до навчання персоналу.

Читайте також: У ЄС не ухвалене рішення щодо 11-го пакету санкцій проти Росії – Сійярто
Теги: міністр Нідерланди Італія Португалія 2 травня навчання президент

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський зараз перебуває в Японії на саміті G7
Соратниця Зеленського показала «успіхи» Путіна у зовнішній політиці за допомогою фото
21 травня, 13:15
Володимир Зеленський 20 травня перебуває у Японії
Зброя, ППО, винищувачі: Зеленський підсумував перший день роботи в Японії
20 травня, 18:37
Перша справа після закордонної поїздки. Зеленський прозвітував про Ставку
Перша справа після закордонної поїздки. Зеленський прозвітував про Ставку
16 травня, 13:16
програмою з компенсації незначних ремонтів пошкодженого житла можна буде скористатися не один раз
Програма «єВідновлення»: скільки разів можна подавати заявки
15 травня, 06:32
Меланія заявила, що вона підтримуватиме чоловіка
Меланія Трамп знову хоче стати першою леді Америки
12 травня, 11:55
названо переможців другого півфіналу на Євробаченні-2023
Півфінал Євробачення, ЗСУ почали «формувати» операції, вибухи у Запоріжжі: головне за ніч
12 травня, 06:40
Сербія має приєднатися до санкцій ЄС проти Росії
Санкції для РФ в обмін на членство: ЄС висунув жорсткий ультиматум одній країні
10 травня, 21:17
Павло Шеремета
Як «економічний Рамштайн» може перерізати обхідні шляхи РФ – роз'яснення експерта
3 травня, 09:41
Президент Чехії порадив росіянам їхати додому
Президент Чехії залишив послання росіянам на військовій техніці
30 квiтня, 12:02

Соціум

На заводі боєприпасів у Сербії стався вибух: поранено працівницю
На заводі боєприпасів у Сербії стався вибух: поранено працівницю
Глава МЗС Нідерландів розповів, коли стартують тренування українських пілотів на F-16
Глава МЗС Нідерландів розповів, коли стартують тренування українських пілотів на F-16
Ірландія стане першою країною, яка запровадить медичне маркування алкоголю
Ірландія стане першою країною, яка запровадить медичне маркування алкоголю
Втрата ракет «Кинджал» завдала психологічного удару Росії – Генштаб Естонії
Втрата ракет «Кинджал» завдала психологічного удару Росії – Генштаб Естонії
У російському Воронежі спалахнула сильна пожежа
У російському Воронежі спалахнула сильна пожежа
«Бавовна» у Бєлгороді: зафіксовано приліт по будівлі ФСБ (відео)
«Бавовна» у Бєлгороді: зафіксовано приліт по будівлі ФСБ (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
132K
Бахмут чий? Нічне вітання Путіна – поганий знак для росіян
114K
Після саміту G7 Китай викликав посла Японії «на килим»
107K
Посол України у Ватикані розповів про пророцтво, через яке Папа досі спілкується з РПЦ
29K
Бєлгородська область стала зоною проведення так званої «СВО»
26K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад дві години
24K
Російські добровольці зайшли на Бєлгородщину. Що наразі відомо (оновлюється)

Новини

Дощі та подекуди грози: прогноз погоди на 23 травня
Сьогодні, 04:32
Оборонні потреби для України та повоєнна відбудова: Трюдо і Макрон провели переговори
Сьогодні, 02:37
У Нігерії запустили найбільший нафтопереробний завод
Сьогодні, 01:18
23 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:55
У Києві та низці областей України оголосили відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:16
Міністр закордонних справ Литви: Україні потрібно більше важкого озброєння
Вчора, 15:43

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту