Глава МЗС Нідерландів розповів, коли стартують тренування українських пілотів на F-16

глава МЗС Нідерландів Хукстра не сказав, чи будуть навчання проходити у Нідерландах

Українські пілоти невдовзі розпочнуть тренування на винищувачах F-16

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра заявив, що навчання українських пілотів на багатофункціональних винищувачах F-16 розпочнеться «дуже скоро». Про це він сказав 22 травня у Брюсселі, передає RTL Nieuws.

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На саміті G7 президент США Джо Байден підтримав навчання українських військових на американських винищувачах F-16. За даними США, підготовка пілотів відбуватиметься в Європі.

Очільник МЗС Нідерландів Хукстра не сказав, чи навчатимуть пілотів безпосередньо у Нідерландах. За його словами, Нідерланди об'єднують свої зусилля з Данією, Норвегією та Бельгією, і міністр не хоче порушувати співпрацю передчасними оголошеннями.

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Хукстра також не сказав, чи будуть нідерландські інструктори навчати українців, і не став уточнювати, коли перші українські пілоти зможуть почати навчатися. Але він підкреслив, що це відбудеться дуже скоро.

«Щоразу, коли ми ухвалювали принципове рішення, ми, як правило, дуже швидко розв'язували операційні питання», – зауважив міністр.

Раніше повідомлялося, що Італія не може дати Україні винищувачі F-16, бо не має їх.

Також Португалія не надаватиме Україні літаки F-16 у межах «коаліції винищувачів», але готова долучитись до навчання персоналу.