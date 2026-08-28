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Кількість зниклих у Непалі українців зросла до 56 осіб

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Кількість зниклих у Непалі українців зросла до 56 осіб
Наслідки масштабної повені у Непалі
фото: АР

Рятувальні роботи призупинили через нову загрозу затоплення, тоді як кількість загиблих у Непалі й Тибеті зросла до 469 осіб

Кількість громадян України, з якими втрачено зв'язок після катастрофічної повені та зсувів у Непалі й Тибеті, зросла до 56. Водночас українців немає серед підтверджених загиблих або постраждалих унаслідок стихійного лиха. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство закордонних справ України.

«За наявною перевіреною інформацією, у списках поранених або загиблих внаслідок стихійного лиха українців станом на зараз немає», – повідомили у МЗС.

Станом на ранок 28 серпня ситуація в Непалі залишалася критичною. Місцева влада призупинила рятувальні роботи після повідомлень про вихід озера з берегів. Люди почали залишати небезпечні райони та підійматися на височини.

Кількість загиблих унаслідок стихійного лиха зросла до 469. Майже тисяча людей у Непалі та Тибеті вважаються зниклими безвісти. Серед них щонайменше 540 іноземців.

Значна частина українців, з якими наразі немає зв'язку, перебувала в регіоні у складі туристичних груп. Частина мандрівників приїхала для проходження високогірного маршруту навколо священної гори Кайлас.

Кайлас у Тибеті вважається священною горою для представників кількох релігій. Паломники та туристи здійснюють навколо неї так звану кору – багатоденний обхід гірським маршрутом, окремі ділянки якого пролягають на висоті понад 5 тис. метрів.

Туристичний гід Петро Бадал розповів, що одна з українських груп прямувала через кордон між Непалом і Тибетом саме в момент початку стихійного лиха.

«Гід української групи подзвонив о 8 ранку та сказав, що вони переходять кордон. Та рівно о 8.40 зійшла лавина з гір з боку Китаю. І ще був трохи тригером землетрус, який відбувся в цей момент. Після цього о 8.40 ми втратили зв’язок з гідом, який вів українську групу. Я особисто знав організатора цієї групи – ми з ним спілкувалися, я його консультував», – розповів Бадал.

За його словами, у районі стихійного лиха на той момент перебували близько 490 туристів та 124 громадяни Непалу. Серед зниклих є також непалець із команди Бадала, який супроводжував туристичну групу з Індії. Його тіло наразі не знайшли.

Потужні потоки води та бруду знищили частину інфраструктури регіону. Змиті населені пункти та мости, а транспортне сполучення на окремих ділянках фактично припинилося.

Ситуацію ускладнює відсутність зв'язку. За словами Бадала, стихія пошкодила енергетичну інфраструктуру, через що частина постраждалих районів залишилася без електроенергії. Зв'язатися вдалося переважно з людьми, які перебували у доступніших районах, тоді як із туристами та місцевими жителями безпосередньо біля кордону зв'язку немає.

Непальська влада шукає можливості для евакуації людей із відрізаних районів. Однак зруйнована логістика та нові природні загрози суттєво ускладнюють рятувальну операцію.

Нагадаємо, масштабна повінь сталася вранці 26 серпня у гірському районі Расува на півночі Непалу, неподалік кордону з Тибетом. Потоки води, льоду, каміння та уламків зруйнували будинки, дороги, мости й об'єкти енергетичної інфраструктури. Через масштабні руйнування частина районів залишається важкодоступною, а до пошукової операції залучили гелікоптери.

Раніше повідомлялося про 53 зниклих українців, серед яких була туристична група з 46 осіб. До їхнього пошуку долучилися українські дипломати, почесний консул України в Непалі та місцеві служби.

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Теги: Непал Україна українці катастрофа повінь землетрус поліція рятувальники Китай дороги українці за кордоном

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