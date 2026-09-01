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Німеччина оголосила про закриття генконсульства РФ та «Російського дому» після атаки на Ан-124

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Німеччина оголосила про закриття генконсульства РФ та «Російського дому» після атаки на Ан-124
Німеччина розкрила деталі російської операції в аеропорту Лейпцига
фото: dpa

Берлін також викличе російського посла та посилить тиск на Москву після результатів розслідування

Влада Німеччини офіційно поклала на Росію відповідальність за спробу атаки безпілотником із вибухівкою в аеропорту Лейпциг/Галле. Ціллю нападу був український вантажний літак Ан-124. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяви німецької влади .

Про результати розслідування 1 вересня повідомили міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт та міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль.

За словами Добріндта, німецькі правоохоронці та спецслужби отримали достатньо інформації, щоб покласти відповідальність за інцидент на Москву. Висновки ґрунтуються на результатах поліцейського розслідування, характері операції та розвідувальних даних.

«У сукупності поліцейські розслідування, характер злочинів і розвідувальні дані свідчать про відповідальність Росії за спробу теракту в аеропорту Лейпцига», – заявив глава МВС Німеччини.

Добріндт назвав події в Лейпцигу «гібридною атакою». За його оцінкою, спосіб проведення операції відповідає вже відомій схемі російських гібридних операцій. Німецькі спецслужби також мають дані про причетність Росії до інциденту.

Після офіційного звинувачення Москви Берлін оголосив про низку заходів у відповідь. Німеччина закриє російське генеральне консульство в Бонні. Воно має припинити роботу 18 вересня.

Крім того, німецька влада денонсує угоду, яка дозволяє працювати «Російському дому» в Берліні. Німеччина також планує посилити контроль за громадянами Росії під час в'їзду до країни.

«Я віддав розпорядження викликати російського посла. Ми не дозволимо залякати себе російськими атаками», – заявив Вадефуль.

Нагадаємо, 5 серпня в аеропорту Лейпцига біля українського Ан-124 «Руслан» виявили підозрілий предмет. Пізніше з'ясувалося, що це був дрон. Через інцидент роботу летовища тимчасово призупинили.

Згодом стало відомо, що безпілотник атакував найбільш вразливу частину крила українського Ан-124. Німецькі медіа також повідомляли, що літак нібито перевозив боєприпаси. Авіакомпанія «Антонов» одразу спростувала цю інформацію. Під час подальшого розслідування слідчі знайшли перші докази можливого російського сліду.

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Теги: Німеччина перевезення влада безпілотник Берлін розслідування держава літак Антонов міністр дрон

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