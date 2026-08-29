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На Київщині після детонації постраждали люди: прокуратура почала розслідування

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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На Київщині після детонації постраждали люди: прокуратура почала розслідування
На Київщині триває встановлення всіх обставин події
фото ілюстративне

Правоохоронці перевірять законність зберігання вибухонебезпечних матеріалів на підприємстві

У селі Мила Бучанського району Київської області після ворожої атаки на території підприємства виникла масштабна пожежа з подальшою детонацією. Станом на 23:09 відомо про п’ятьох постраждалих, також знищено приватний будинок і пошкоджено ще сім. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

За попередніми даними, близько 20:10 28 серпня внаслідок російської атаки на території одного з підприємств у селі Мила сталося падіння або влучання безпілотника. Його тип наразі встановлюють.

Після цього на території підприємства спалахнула масштабна пожежа та розпочалася детонація. На місці працюють підрозділи ДСНС та інші екстрені служби.

Станом на 23:09 відомо про п’ятьох постраждалих. Внаслідок події також:

  • знищено приватний житловий будинок;
  • пошкоджено ще сім приватних будинків;
  • пошкоджено пожежний автомобіль;
  • пошкоджено пансіонат для людей похилого віку.

Раніше через небезпеку на цій ділянці було тимчасово перекрито рух усіх транспортних засобів трасою М-06 Київ – Чоп. Обмеження стосувалися відрізка від 15-го до 32-го км в обох напрямках.  

Прокуратура перевірить дії відповідальних посадовців

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розпочато досудове розслідування за фактами ведення агресивної війни та можливого службового недбальства.

Правоохоронці встановлюватимуть не лише обставини російської атаки, а й причини та умови, які могли суттєво посилити її наслідки.

Зокрема, слідство перевірить:

  • законність розміщення та зберігання на території підприємства вибухонебезпечних предметів і матеріалів;
  • наявність необхідних дозволів та погоджень;
  • дії посадовців, які ухвалювали відповідні рішення.

Таким чином, слідчі мають з’ясувати, чи були дотримані вимоги безпеки на підприємстві та чи могли дії або бездіяльність відповідальних осіб вплинути на масштаби наслідків удару.

Водночас прокуратура поки не повідомляє, які саме вибухонебезпечні матеріали могли зберігатися на території підприємства. Також триває встановлення всіх обставин події.

Рятувальники продовжують працювати

Пожежа та детонація сталися на тлі масштабної атаки РФ на Київщину. Раніше в Бучанському районі рятувальники одночасно працювали на трьох локаціях, де виникли займання. До ліквідації наслідків залучили додаткові сили та засоби ДСНС.  

Роботу надзвичайників ускладнює загроза повторних атак. Під час повітряної тривоги рятувальники змушені залишати небезпечні ділянки та відходити на безпечну відстань. Після завершення загрози вони повертаються до об’єктів і продовжують ліквідовувати наслідки ударів.

Нагадаємо, схожа ситуація із пожежею та подальшою детонацією вже ставалася на Київщині у Вишневому. Після російського удару 6 липня там почалася детонація боєприпасів, через загрозу повторних вибухів проводилася евакуація мешканців. «Главком» розповідав про ситуацію у Вишневому.

Згодом Генеральний штаб заявив, що об’єкт, де сталася детонація, не належить до сфери управління ЗСУ. Після трагедії СБУ також повідомила про затримання керівників оборонного підприємства у межах розслідування обставин зберігання боєприпасів.  

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Теги: пожежа прокуратура прокурор слідство Київщина рятувальники розслідування евакуація обмеження

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