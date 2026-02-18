Головна Країна Політика
search button user button menu button

Глава держави про перемовини у Женеві: Не можемо сказати, що результат достатній

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Глава держави про перемовини у Женеві: Не можемо сказати, що результат достатній
Зеленський розповів, що чутливі політичні питання та зустріч лідерів іще не опрацьовані достатньо
фото: Офіс президента

Президент наголосив, що Україна розраховує на проведення наступного раунду переговорів у лютому

Президент України Володимир Зеленський декілька разів говорив з українськими переговорними у Женеві після зустрічей з американською та російською сторонами. Глава держави наголосив, що Україна зацікавлена в результаті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення українського лідера.

«Станом на сьогодні не можемо сказати, що результат достатній. Військові поспілкувались із частини питань – серйозно та змістовно. Чутливі політичні питання, питання про можливі компроміси та необхідну зустріч лідерів іще не опрацьовані достатньо. Розраховуємо на наступну зустріч, і було б правильно ще в лютому», – каже він.

Український лідер підкреслив важливість присутність європейських представників, зокрема Франції, Британії, Німеччини, Італії та Швейцарії. «Саме ми в Україні завжди просуваємо позицію, що Європа повинна бути учасницею процесу. Я хочу подякувати Сполученим Штатам Америки, що цю позицію почули», – зазначив Зеленський.

Глава держави повідомив, що поставив завдання делегації обговорити гуманітарний трек. Він наголосив, що потрібні обміни військовополоненими та звільнення цивільних.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

«Ми по кожній людині шукаємо інформацію та завжди працюємо на те, щоб повернути своїх – повернути українців додому. Кожен обмін має значення. Я вдячний також нашим воїнам на фронті, які проводять активні дії та поповнюють обмінний фонд для нас, для України. І саме сміливість наших воїнів все це забезпечує: і гуманітарні результати, і загалом нашу можливість дипломатії, наші сильні дипломатичні позиції. Важливо, коли це позиції спільні. Коли ми всі в Україні працюємо на те, щоб Україна вистояла, захистила себе й досягла достойного миру. Будь-яка інша політика в Україні зараз абсолютно зайва. Це час війни. Час захисту нашої держави, захист нашого народу. Особисте – на потім», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, переговори між Україною, США та Росією в Женеві завершилися. Консультації завершені як у межах політичної, так і військової груп.

Як повідомлялось, після основного раунду тристоронніх перемовин у Женеві відбулася окрема зустріч представників України та Росії. У зустрічі взяли участь очільники української та російської делегацій – Рустем Умєров і Володимир Мединський. Також до неї долучився Давид Арахамія. Перемовини тривали приблизно півтори години, теми спілкування – невідомі.

До слова, президент України Володимир Зеленський заслухав попередню доповідь української переговорної групи за результатами зустрічей із представниками США та РФ у Женеві. За словами глави держави, військовий блок делегації досяг значного порозуміння щодо механізмів припинення вогню, тоді як у політичній площині суттєвого прориву поки не зафіксовано.

Читайте також:

Теги: Швейцарія Володимир Зеленський переговори перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З того, що ми чуємо про переговори з медіа, в Абу-Дабі домовляються саме про ці технічні питання
Перемовини в Абу-Дабі: які висновки можна зробити?
7 лютого, 17:57
Український лідер заслухав доповідь першого заступника голови СБУ
Сили оборони захопили окупанта, який розстріляв полонених бійців на Курщині
19 сiчня, 20:22
Французький вертоліт перехопив підсанкційний танкер
Зеленський відреагував на затримання Францією танкера «тіньового флоту»
22 сiчня, 18:07
Зеленський розказав, що Путін клянчить у Трампа
Зеленський розказав, що Путін клянчить у Трампа
7 лютого, 12:31
Зеленський обговорив із президентом Фінляндії спільне виробництво зброї
Зеленський обговорив із президентом Фінляндії спільне виробництво зброї
13 лютого, 23:37
Залужний відмовляється обговорювати свої політичні амбіції, бо не хоче завдати шкоди національній єдності під час війни
Залужний перервав мовчання: ексголовком вперше розповів про суперечки із Зеленським
Сьогодні, 13:22
Дональд Трамп планує зустріч із Зеленським
Трамп заявив, що хоче сьогодні зустрітися із Зеленським
21 сiчня, 16:28
Наступний раунд переговорів в Абу-Дабі може відбутися вже наступного тижня
Стало відомо, коли відбудеться другий раунд переговорів між Україною, Росією та США
24 сiчня, 19:47
Буданова офіційно призначили керівником Офісу Президента України 2 січня 2026 року
США вважають переговорну позицію Буданова продуктивною, – директор Українського інституту майбутнього
30 сiчня, 19:10

Політика

Глава держави про перемовини у Женеві: Не можемо сказати, що результат достатній
Глава держави про перемовини у Женеві: Не можемо сказати, що результат достатній
Україна готується до повеней. Свириденко дала вказівку урядовцям та ОВА
Україна готується до повеней. Свириденко дала вказівку урядовцям та ОВА
Якщо завтра вибори. Соціолог оцінив шанси основних кандидатів на президентство
Якщо завтра вибори. Соціолог оцінив шанси основних кандидатів на президентство
Українська та російська делегації провели окрему зустріч у Женеві
Українська та російська делегації провели окрему зустріч у Женеві
Зеленський доручив забезпечити резервне живлення критичної інфраструктури
Зеленський доручив забезпечити резервне живлення критичної інфраструктури
Зеленський розповів, скільки грошей цьогоріч надійшло на закупівлю американської зброї
Зеленський розповів, скільки грошей цьогоріч надійшло на закупівлю американської зброї

Новини

Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Сьогодні, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
Вчора, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Вчора, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
16 лютого, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
16 лютого, 20:04

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua