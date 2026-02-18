Глава держави про перемовини у Женеві: Не можемо сказати, що результат достатній

Президент наголосив, що Україна розраховує на проведення наступного раунду переговорів у лютому

Президент України Володимир Зеленський декілька разів говорив з українськими переговорними у Женеві після зустрічей з американською та російською сторонами. Глава держави наголосив, що Україна зацікавлена в результаті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення українського лідера.

«Станом на сьогодні не можемо сказати, що результат достатній. Військові поспілкувались із частини питань – серйозно та змістовно. Чутливі політичні питання, питання про можливі компроміси та необхідну зустріч лідерів іще не опрацьовані достатньо. Розраховуємо на наступну зустріч, і було б правильно ще в лютому», – каже він.

Український лідер підкреслив важливість присутність європейських представників, зокрема Франції, Британії, Німеччини, Італії та Швейцарії. «Саме ми в Україні завжди просуваємо позицію, що Європа повинна бути учасницею процесу. Я хочу подякувати Сполученим Штатам Америки, що цю позицію почули», – зазначив Зеленський.

Глава держави повідомив, що поставив завдання делегації обговорити гуманітарний трек. Він наголосив, що потрібні обміни військовополоненими та звільнення цивільних.

«Ми по кожній людині шукаємо інформацію та завжди працюємо на те, щоб повернути своїх – повернути українців додому. Кожен обмін має значення. Я вдячний також нашим воїнам на фронті, які проводять активні дії та поповнюють обмінний фонд для нас, для України. І саме сміливість наших воїнів все це забезпечує: і гуманітарні результати, і загалом нашу можливість дипломатії, наші сильні дипломатичні позиції. Важливо, коли це позиції спільні. Коли ми всі в Україні працюємо на те, щоб Україна вистояла, захистила себе й досягла достойного миру. Будь-яка інша політика в Україні зараз абсолютно зайва. Це час війни. Час захисту нашої держави, захист нашого народу. Особисте – на потім», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, переговори між Україною, США та Росією в Женеві завершилися. Консультації завершені як у межах політичної, так і військової груп.

Як повідомлялось, після основного раунду тристоронніх перемовин у Женеві відбулася окрема зустріч представників України та Росії. У зустрічі взяли участь очільники української та російської делегацій – Рустем Умєров і Володимир Мединський. Також до неї долучився Давид Арахамія. Перемовини тривали приблизно півтори години, теми спілкування – невідомі.

До слова, президент України Володимир Зеленський заслухав попередню доповідь української переговорної групи за результатами зустрічей із представниками США та РФ у Женеві. За словами глави держави, військовий блок делегації досяг значного порозуміння щодо механізмів припинення вогню, тоді як у політичній площині суттєвого прориву поки не зафіксовано.