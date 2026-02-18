Головна Світ Політика
Стармер і Трамп обговорили перебіг переговорів у Женеві

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
фото: Reuters

Лідери США та Великої Британії торкнулися війни в Україні, іранського питання та ситуації в секторі Гази

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову, під час якої обговорили переговори щодо врегулювання війни Росії проти України, що відбулися у Женеві за посередництва Вашингтона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

За даними британської сторони, одним із ключових питань стала оцінка перебігу переговорного процесу щодо України, який проходив 17 лютого у Женеві.

Окрім української тематики, Стармер і Трамп обговорили переговори навколо іранської ядерної програми, а також безпекову ситуацію на Близькому Сході. У контексті подій у секторі Гази глава британського уряду наголосив на необхідності збереження доступу гуманітарної допомоги для цивільного населення.

Раніше президент Володимир Зеленський заслухав попередню доповідь української делегації після переговорів із представниками США та РФ у Женеві. За його словами, у військовому блоці сторони досягли певного порозуміння щодо механізмів можливого припинення вогню та його моніторингу за участі американської сторони, тоді як політичні консультації залишаються складними і без відчутного прориву. Глава держави наголосив, що переговорники не змогли передати всі деталі телефоном і більш розширену інформацію він очікує після їхнього повернення.

Водночас у РНБО повідомляли, що консультації у Женеві між Україною, США та Росією тривали близько двох годин і завершилися як у політичній, так і у військовій групах. Російська сторона також заявила про складний характер перемовин і анонсувала нову зустріч найближчим часом. Напередодні початку переговорів Зеленський провів нараду з українською командою та доручив делегації працювати над результативністю перемовин і пошуком рішень, які могли б наблизити мир.

Теги: США Велика Британія переговори

