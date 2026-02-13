Глава держави проведе зустрічі з партнерами

Президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини, аби взяти участь у Мюнхенській безпековій конференції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу держави.

Зеленський заявив, що у планах – створення першого спільного українсько-німецького підприємства з виробництва дронів. «Потрібно більше наших спільних виробництв, більше нашої стійкості, більше координації та ефективності нашої спільної архітектури безпеки у Європі», – наголосив Зеленський.

Президент додав, що головна мета цих кроків – завершення війни достойним миром і створення надійних гарантій безпеки для України та всієї Європи, щоб жодна країна континенту не залишалася без захисту.

Крім запуску спільного підприємства, у програмі Зеленського – низка двосторонніх і багатосторонніх зустрічей з партнерами, спрямованих на зміцнення оборонної та економічної співпраці.

🇺🇦🇩🇪 Зеленський прибув до Німеччини для участі в Мюнхенській конференції з безпеки

Цьогорічна Мюнхенська безпекова конференція викликає особливий інтерес на тлі подій у світі, свідченням чому є потужне представництво. Організатори очікують приблизно 200 представників урядів із близько 120 країн, з них майже 60 голів держав і урядів, 56 міністрів закордонних справ і понад 30 очільників оборонних відомств, а також керівників понад 40 міжнародних організацій.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що, ймовірно, він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки.

Як повідомлялося, Москва готує масштабну гібридну кампанію напередодні та під час Мюнхенської конференції з безпеки.