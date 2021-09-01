Зеленський та перша леді відкрили україномовний гід у маєтку Вашингтона

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що всім серцем і душею підтримує цю ініціативу

Українська стала шостою іноземною мовою, яка звучатиме у Маунт-Верноні

Під час робочого візиту до США президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська відвідали Маунт-Вернон – маєток першого Президента США Джорджа Вашингтона. Тут дружина президента оголосила про запуск україномовного аудіогіда – 31-го у межах її проекту, повідомив сайт президента.

«Я рада, що кордони проекту культурної дипломатії України розширюються, міжнародна мережа аудіогідів стає дедалі більшою і нарешті ми репрезентовані й у США. Вперше це відбувається на іншому континенті й у знаковій інституції – маєтку Маунт-Вернон. Сьогодні особливо важливо налагоджувати взаємини між країнами саме через культуру, дипломатію та «м’яку силу», про яку ми зараз так багато чуємо й говоримо», – наголосила Олена Зеленська.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що всім серцем і душею підтримує цю ініціативу.

«Я знаю, як відгукуються про це українці, як їм подобається, коли у Європі, в інших частинах світу з'являються україномовні аудіогіди. І ось маємо перший аудіогід у Сполучених Штатах Америки», – наголосив очільник держави.

Мережа україномовних аудіогідів – частина проєкту культурної дипломатії, який реалізує перша леді України з метою поширення української мови та посилення іміджу країни на міжнародній арені. Сьогодні аудіогіди працюють у Лондонському Тауері, Версалі, галереї Альбертіна, палаці Долмабахче, Музеї Ваза та інших куточках світу.

Також подружжя Зеленських у Вашингтоні відвідало Меморіал жертвам Голодомору.

Нагадаємо, президент України першим питанням на зустрічі з президентом США Джо Байденом планує обговорити тему тимчасово окупованого Донбасу і Криму.

У той же час Білий дім повідомив, що не планує спільної пресконференції із Зеленським.

До слова, під час візиту президента Зеленського до США перша леді вразила образом у національних кольорах (фото).