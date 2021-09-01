Зеленський та перша леді відкрили україномовний гід у маєтку Вашингтона
Українська стала шостою іноземною мовою, яка звучатиме у Маунт-Верноні
Під час робочого візиту до США президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська відвідали Маунт-Вернон – маєток першого Президента США Джорджа Вашингтона. Тут дружина президента оголосила про запуск україномовного аудіогіда – 31-го у межах її проекту, повідомив сайт президента.
«Я рада, що кордони проекту культурної дипломатії України розширюються, міжнародна мережа аудіогідів стає дедалі більшою і нарешті ми репрезентовані й у США. Вперше це відбувається на іншому континенті й у знаковій інституції – маєтку Маунт-Вернон. Сьогодні особливо важливо налагоджувати взаємини між країнами саме через культуру, дипломатію та «м’яку силу», про яку ми зараз так багато чуємо й говоримо», – наголосила Олена Зеленська.
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що всім серцем і душею підтримує цю ініціативу.
«Я знаю, як відгукуються про це українці, як їм подобається, коли у Європі, в інших частинах світу з'являються україномовні аудіогіди. І ось маємо перший аудіогід у Сполучених Штатах Америки», – наголосив очільник держави.
Також подружжя Зеленських у Вашингтоні відвідало Меморіал жертвам Голодомору.
Нагадаємо, президент України першим питанням на зустрічі з президентом США Джо Байденом планує обговорити тему тимчасово окупованого Донбасу і Криму.
У той же час Білий дім повідомив, що не планує спільної пресконференції із Зеленським.
До слова, під час візиту президента Зеленського до США перша леді вразила образом у національних кольорах (фото).
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