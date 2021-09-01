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    Зеленський та перша леді відкрили україномовний гід у маєтку Вашингтона

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    Президент України Володимир Зеленський наголосив, що всім серцем і душею підтримує цю ініціативу - Зеленський та перша леді відкрили україномовний гід у маєтку Вашингтона
    Президент України Володимир Зеленський наголосив, що всім серцем і душею підтримує цю ініціативу
    Фото president.gov.ua

    Українська стала шостою іноземною мовою, яка звучатиме у Маунт-Верноні

    Під час робочого візиту до США президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська відвідали Маунт-Вернон – маєток першого Президента США Джорджа Вашингтона. Тут дружина президента оголосила про запуск україномовного аудіогіда – 31-го у межах її проекту, повідомив сайт президента.

    «Я рада, що кордони проекту культурної дипломатії України розширюються, міжнародна мережа аудіогідів стає дедалі більшою і нарешті ми репрезентовані й у США. Вперше це відбувається на іншому континенті й у знаковій інституції – маєтку Маунт-Вернон. Сьогодні особливо важливо налагоджувати взаємини між країнами саме через культуру, дипломатію та «м’яку силу», про яку ми зараз так багато чуємо й говоримо», – наголосила Олена Зеленська.

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    Зеленський та перша леді відкрили україномовний гід у маєтку Вашингтона
    Зеленський та перша леді відкрили україномовний гід у маєтку Вашингтона
    Зеленський та перша леді відкрили україномовний гід у маєтку Вашингтона

    Президент України Володимир Зеленський наголосив, що всім серцем і душею підтримує цю ініціативу.

    «Я знаю, як відгукуються про це українці, як їм подобається, коли у Європі, в інших частинах світу з'являються україномовні аудіогіди. І ось маємо перший аудіогід у Сполучених Штатах Америки», – наголосив очільник держави.

    Мережа україномовних аудіогідів – частина проєкту культурної дипломатії, який реалізує перша леді України з метою поширення української мови та посилення іміджу країни на міжнародній арені. Сьогодні аудіогіди працюють у Лондонському Тауері, Версалі, галереї Альбертіна, палаці Долмабахче, Музеї Ваза та інших куточках світу.

    Також подружжя Зеленських у Вашингтоні відвідало Меморіал жертвам Голодомору.

    Нагадаємо, президент України першим питанням на зустрічі з президентом США Джо Байденом планує обговорити тему тимчасово окупованого Донбасу і Криму.

    У той же час Білий дім повідомив, що не планує спільної пресконференції із Зеленським.

    До слова, під час візиту президента Зеленського до США перша леді вразила образом у національних кольорах (фото).

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    Теги: США музеї Володимир Зеленський Олена Зеленська
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    Зеленський та перша леді відкрили україномовний гід у маєтку Вашингтона