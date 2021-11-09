Затримання донецького ката, похорон Звягільського. 9 листопада за хвилину

У Києві пройшла церемонія прощання з одним із засновників Партії регіонів та депутатом восьми скликань Верховної Ради Юхимом Звягільським

Польща переконана, що у Кремлі намагаються відновити Російську імперії, у Києві поховали одного із засновників Партії регіонів Юхима Звягільського, Бельгія заборонила в’їзд українцям

Польща визнала: Лукашенком керує Кремль

За словами прем'єр-міністра Республіки Польщі Матеуша Моравецького, останній напад білоруського диктатора Олександра Лукашенка свідчить про те, що він має керівника у Кремлі. Країна закликала протистояти відновленню Російської імперії.

Як відзначив прем’єр, поведінка Лукашенка свідчить про те, що у Кремлі реалізовують сценарій відновлення Російської імперії.

У Києві попрощалися із нардепом восьми скликань Звягільським

У вівторок, 9 листопада, у Києві поховали колишнього народного депутата, одного із засновників Партії регіонів, виконувача обов'язків прем'єр-міністра України у 1993-1994 роках Юхима Звягільського.

Нагадаємо, Звягільський помер від ускладнень коронавірусу 6 листопада. Йому було 88 років.

На прощання з одним Юхимом Звягільським прийшли не тільки його колишні однопартійці. Шану Звягільському в Клубі Кабміну віддали представники влади: спікер Руслан Стефанчук, який особисто висловив співчуття родичам померлого, перший віцеспікер Олександр Корнієнко, мер Києва Віталій Кличко. Також на прощанні була присутня фракція «Батьківщини» ледь не в повному складі на чолі з Юлією Тимошенко.

ДБР оголосило підозри дев'ятьом соратникам Януковича через вбивства і теракт

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру дев'ятьом колишнім посадовцям, яких вважають учасниками організованої злочинної групи, яку, за даними слідства, очолював президент-втікач Віктор Янукович.

Контррозвідка СБУ підтвердила затримання головного ката донецької «Ізоляції»

Контррозвідники СБУ затримали у Києві колишнього бойовика терористичної організації «ДНР», очільника незаконної в’язниці на тимчасово окупованій території Донецької області «Ізоляція».

За інформацією СБУ, цей чоловік організовував та брав безпосередню участь у вбивствах і катуваннях протиправно ув’язнених громадян України.

ЦВК оголосила імена трьох нових нардепів

Центральна виборча комісія сьогодні на засіданні визнала народними депутатами трьох осіб. Так, нардепами обрано Сергія Козиря та Віталія Войцехівського, які перемогли на довиборах до Верховної Ради. Також нардепом визнано Сергія Кострійчука, який замінить Ірину Верещук, призначену на посаду міністра реінтеграції тимчасово окупованих територій.

ЄС офіційно виключив Україну із «зеленого списку» для подорожей

Європейський Союз оновив «зелений список» країн, для туристів з яких рекомендується відкрити кордони. Як ідеться на сайті Ради ЄС, Україну виключили із «зеленого» переліку.

До «зеленого списку» потрапляють країни з позитивною ситуацією з коронавірусом. ЄС рекомендує державам-членам відкривати кордони для подорожувальників з країн, які перебувають у «зеленому списку».

Раніше у МЗС розповіли, що чекає на українців після виключення із «зеленого списку» ЄС.

Сьогодні Бельгія офіційно виключила Україну з переліку держав, жителям яких дозволений в’їзд без поважної мети навіть за наявної вакцинації.