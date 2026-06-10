Стало відомо, чому Зеленський змінив польський Жешув на Кишинів

МЗС наголосило, що жодного політичного підтексту в цьому рішенні немає

Міністерство закордонних справ України спростувало припущення про те, що зміна аеропорту для закордонних поїздок президента Володимира Зеленського пов’язана з напруженням у відносинах між Україною та Польщею, пише «Главком».

Речник МЗС України Георгій Тихий на брифінгу заявив, що пов’язувати ці рішення з політичними процесами не варто. «Я бачив цю привʼязку. Мені здається, що вона штучна. Логістика президента вирішується окремо його службою протоколу. Давайте не політизувати питання логістики й особливо не привертати їм особливу увагу з безпекових питань. Не варто, якщо чесно», – сказав Тихий.

Він також наголосив, що жодного політичного підтексту в цьому рішенні немає. «Політичний вимір тут відсутній і не треба його шукати», – додав речник.

Раніше низка медіа звернула увагу, що під час поїздки до Великої Британії президент скористався аеропортом Кишинева, а не польським Жешувом, який тривалий час був основним логістичним хабом для міжнародних візитів української влади.

Останніми тижнями в польських та українських медіа з’являлися припущення, що зміна маршруту могла бути пов’язана з дискусіями навколо історичних питань у відносинах між Києвом і Варшавою.

Напередодні стало відомо, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував рішення президента України Володимира Зеленського летіти до Великої Британії через Кишинів, а не через польський аеропорт у Жешуві, як це відбувалося раніше.

Варто зазначити, що чергове загострення у відносинах між Україною та Польщею виникло наприкінці травня 2026 року після рішення президента Володимира Зеленського присвоїти одному з підрозділів Сил спеціальних операцій почесне найменування «імені Героїв УПА». У Варшаві цей крок викликав різку критику через історичну оцінку діяльності Української повстанської армії та подій Волинської трагедії 1943-1945 років.