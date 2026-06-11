Ухвалено остаточне рішення про рух автобусів через «Шегині-Медика» влітку

Автобусний рух через пункт пропуску «Шегині – Медика» не буде зупинений протягом літнього сезону

Автобусне сполучення через пункт пропуску «Шегині – Медика» працюватиме без обмежень упродовж літнього сезону, попри заплановані ремонтні роботи на польському боці. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, пише «Главком».

Раніше польська сторона інформувала про можливе тимчасове призупинення оформлення автобусів на в'їзд до Польщі через проведення ремонтних робіт. Йшлося про один із найбільш завантажених пунктів пропуску для пасажирського сполучення між Україною та Польщею.

Втім, після переговорів між Міністерством розвитку громад та територій України та Міністерством внутрішніх справ Польщі за сприяння Посольства України в Польщі сторони досягли домовленості про збереження автобусного руху.

«Шегині – Медика» – це міжнародний пункт пропуску на українсько-польському кордоні (розташований у Львівській області). Це єдиний перехід на кордоні з Польщею, який можна перетнути пішки, а також популярний напрямок для автомобілів та автобусів.

«Автобусний рух через пункт пропуску «Шегині – Медика» не буде зупинений протягом літнього сезону навіть під час проведення ремонтних робіт», – повідомив Кулеба.

За його словами, це дозволить уникнути додаткових труднощів для пасажирів та міжнародних перевізників у період підвищеного навантаження на кордоні. Міністр подякував польській стороні та українським дипломатам за оперативне вирішення питання.

«Це дозволить зберегти стабільне транспортне сполучення між Україною та Польщею для пасажирів і міжнародних перевізників», – наголосив він.

Раніше повідомлялось, що з 15 червня 2026 року Польща повністю зупиняє пропуск пасажирських автобусів з України через популярний пункт пропуску «Шегині – Медика». Обмеження діятимуть щонайменше до листопада 2027 року.