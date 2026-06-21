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Ігор Петренко Політолог

Не лише орден: які ризики для України ховаються у заяві Навроцького

glavcom.ua
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Що насправді сказав Навроцький Україні
фото: Reuters

Право на власну памʼять має й Україна, і Польща

Президент Польщі Кароль Навроцький оголосив, що позбавляє Володимира Зеленського ордена Білого Орла – найвищої польської нагороди, яку тому ж Зеленському лише три роки тому вручав попередник Навроцького Анджей Дуда.

Формальний привід – рішення назвати один із підрозділів Сил спецоперацій «імені Героїв УПА». І найцікавіше почалося за кілька годин, коли зʼясувалося, що головний аргумент проти цього кроку висловив не Київ, а Варшава.

Премʼєр Дональд Туск написав коротко: конфлікт між Польщею та Україною тішить Путіна і шокує союзників, а лінія фронту проходить деінде. Це не українська пропаганда й не «зрада-перемога» – це оцінка чинного польського премʼєр-міністра, який має всі підстави розуміти, кому вигідна сварка двох сусідів просто посеред війни.

Бо вся історія тримається на одній асиметрії. Орден – це символ. Його вручають указом і відкликають указом. А згоріла від російської ракети підстанція, втримана лінія оборони, тисячі навчених бійців, які тримають фронт у тому числі за безпеку самої Польщі, – це вже не символ, це матерія, і жодним указом її не відкликаєш.

Київ відповів саме в цьому регістрі: МЗС повертає полякам Командорський хрест, керівник Офісу президента Кирило Буданов – Золотий офіцерський хрест, посол у Варшаві – свою нагороду.

Дзеркально, без істерики, з однаковою формулою в кожній заяві: повертаємо нагороди, але не партнерство. Сам Зеленський у публічну перепалку не вступив – відповідь тримали на рівні міністрів, і вже це багато говорить про обраний тон.

Тепер про те, чого в переможних заголовках зазвичай не пишуть. Рішення Навроцького поки що юридично висить у повітрі: за польською конституцією, щоб когось ордена позбавити, потрібен підпис премʼєра – контрасигнація. Туск його не дав, тож коректно говорити «оголосив намір», а не «позбавив» як про доконаний факт.

І сам Туск не такий однозначний союзник, як хотілося б: засуджуючи саму сварку, він дав зрозуміти, що в питанні історичної памʼяті проти польської громадської думки не піде. Пастку, яку розставив Навроцький, це частково спрацювало – навіть критики демаршу змушені говорити в навʼязаній рамці.

І ось головне. Те, що зовні виглядає як «Польща проти України», насправді – внутрішньопольський сюжет. Рейтинги Навроцького просіли, попереду електоральний цикл, а історія – зручна розмінна монета. Проти демаршу виступив не лише Туск, а й глава МЗС Радослав Сікорський, який єхидно нагадав, що орден Білого Орла досі спокійно носить колишній канцлер ФРН Герхард Шредер.

Тут і ховається незручне питання про «честь нагороди»: цей самий орден свого часу одержали італійський диктатор Беніто Муссоліні та російська імператриця Катерина ІІ, за якої польську державність просто ліквідували. Згадати про честь вибірково – саме коли йдеться про президента воюючої сусідньої країни – крок, що моральної ваги додає радше Києву, ніж Варшаві.

Це не привід знецінювати польський біль. Волинь – реальна й глибока травма, десятки тисяч убитих цивільних, і висміювати її було б і підло, і дурно. Право на власну памʼять має й Україна, і Польща – питання лише в тому, чи диктує хтось один іншому єдино дозволене прочитання минулого. Памʼять – вулиця з двостороннім рухом.

А тепер навіщо Україні розуміти все це саме так. Орден – пів біди, його хоч повертай, хоч ні, це жест. Небезпечніше інше: Навроцький символікою не обмежився. Тією ж заявою він сказав, що Україна «ментально не готова» до ЄС, назвав наш вступ загрозою для польських фермерів, а Варшава окремо висунула умову обовʼязкової участі в будь-яких переговорах з Москвою.

Ось де справжня ставка. Історичну суперечку намагаються перетворити на важіль одразу на двох напрямах, що для України є питанням виживання, – євроінтеграція і майбутній переговорний стіл.

Завдання Києва – не плутати рівні. Орден – це про емоції. Блокування ЄС і умови щодо переговорів – про геополітику. Якщо дозволити, щоб образа за нагороду маскувала реальний тиск, програш буде вже не символічний.

Лінія проста: повертати гідність дзеркально, тримати партнерство відкритим, відокремлювати жест від важеля – і за потреби нагадувати, що той, хто третій рік тримає фронт за двох, говорить із партнером очі в очі, а не знизу вгору.

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Джерело
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Теги: Польща Україна Дональд Туск Кароль Навроцький скандал історія конфлікт

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