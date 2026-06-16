Сирський оголосив про створення нових підрозділів БпЛА для захисту кордону

ЗСУ сформують нові частини безпілотних систем на північному напрямку

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду щодо стану та готовності резервів Збройних сил України, під час якої було ухвалено рішення про формування нових підрозділів безпілотних систем для посилення оборони державного кордону на північному напрямку. Про це Сирський повідомив у соцмережах, пише «Главком».

«Провів нараду щодо стану та готовності резервів Збройних Сил України. Особливу увагу приділили посиленню оборони державного кордону на північному напрямку. Для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Одночасно продовжуємо нарощувати спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку», – написав головком.

Окремо головнокомандувач заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань та їхнього доукомплектування озброєнням і технікою.

«Окремо акцентував увагу на розвитку сержантського корпусу. Саме сержанти є основою боєздатності підрозділів та важливою ланкою між командиром і військовослужбовцем. Майбутні командири мають зростати насамперед із числа воїнів, які довели свою ефективність у бою, мають лідерські якості, авторитет серед побратимів і високу мотивацію до служби», – додав він.

Крім того, було розглянуто стан бригад територіальної оборони. За результатами наради ухвалено рішення масштабувати безпілотну складову в підрозділах ТрО.

«Це дозволить суттєво підвищити спроможності підрозділів у веденні розвідки, ураженні противника та захисті визначених районів відповідальності. Продовжуємо послідовно зміцнювати Збройні Сили України, нарощувати спроможності резервів і готувати війська до виконання завдань за будь-якого розвитку обстановки», – підсумував головком.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія розглядає можливість нових атак з напрямку Білорусі та Брянської області РФ на північ України, зокрема на Чернігівський і Київський напрямки. У зв’язку з цим у Київській області розпочато підготовку населених пунктів до оборони, зокрема до кругової оборони.