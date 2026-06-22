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Польські роботодавці виступили за деескалацію відносин з Україною

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Польські роботодавці виступили за деескалацію відносин з Україною
Польський бізнес закликав до партнерства з Україною
фото: tsn.ua

Найбільші роботодавці Польщі заявили, що стратегічна співпраця з Києвом є необхідною умовою стабільності та розвитку всієї Європи

Польська рада підприємництва звернулася до влади Польщі та України із закликом негайно припинити публічний конфлікт і повернутися до прагматичного діалогу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Rzeczpospolita.

Польські роботодавці закликали зберігати економічне партнерство

Польські підприємці наголосили, що стратегічне партнерство двох держав залишається важливим чинником економічної стабільності та безпеки в регіоні. У зверненні представники бізнесу зазначили, що за останні роки підприємці обох країн створили тисячі ділових зв'язків, які сприяють економічному розвитку, створенню робочих місць та підвищенню стійкості економік по обидва боки кордону.

У Раді підприємництва наголосили, що після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року польське суспільство та підприємці спрямували значні ресурси на підтримку України, що дозволило сформувати безпрецедентний рівень довіри та співпраці між двома країнами.

Бізнес закликає не допустити погіршення відносин

Представники польського бізнесу висловили занепокоєння через загострення політичної риторики між Варшавою та Києвом. На їхню думку, взаємні публічні звинувачення та конфлікти у медіа можуть підірвати тисячі ділових зв'язків і партнерств, які вибудовувалися останніми роками.

У Раді підприємництва застерегли, що нинішня ситуація створює ризики для реалізації спільних економічних проєктів, функціонування логістичних ланцюгів та інвестиційної співпраці, а також може призвести до відчутних фінансових втрат як для Польщі, так і для України.

Схожу думку висловив і перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран. За його словами, економічні інтереси Польщі та України дедалі більше зближуються, а розвиток спільних проєктів може стати одним із ключових факторів довгострокової стабільності у відносинах між державами.

Перспективи спільних економічних проєктів

Непран навів історичний приклад післявоєнної Європи. Зокрема, він нагадав, що багаторічне суперництво між Францією та Німеччиною поступово поступилося співпраці після створення у 1951 році Європейського співтовариства вугілля і сталі. Саме цей проєкт згодом став фундаментом для формування сучасного Європейського Союзу.

Він також звернув увагу на можливості економічної кооперації між Польщею та Україною у сфері аграрного експорту, логістики та фінансових послуг. На його думку, польські банки, страхові компанії, логістичні оператори та порти можуть отримати значні вигоди від поглиблення співпраці з українським бізнесом та спільного виходу на ринки Африки, Близького Сходу й Азії.

Окремо Непран наголосив, що посилення економічних зв'язків між Варшавою та Києвом відповідає інтересам Європейського Союзу та сприяє зміцненню регіональної стабільності. Водночас ослаблення такої співпраці, на його переконання, вигідне Росії, яка зацікавлена у виникненні нових конфліктів між союзниками.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв'язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від «культу тоталітаризму та насильства».

У суботу, 20 червня, Зеленський повідомив, що відправив орден поштою Каролю Навроцькому.

До слова, від польського ордена Білого Орла відмовився експрезидент України Леонід Кучма. Третій президент України Віктор Ющенко також вирішив відмовитися від польського ордена Білого Орла.

Опісля Петро Порошенко заявив про відмову від польського ордена Білого Орла на знак протесту проти рішення президента Польщі Кароля Навроцького. Водночас, пояснюючи своє рішення, Порошенко не оминув тему санкцій, запроваджених проти нього українською владою. Політик нагадав, що раніше був позбавлений державних нагород України, назвавши це рішення «незаконним» та «антиконституційним».

Також колишній президент Польщі на тлі скандалу з орденами звернувся до політиків. Олександр Кваснєвський заявив, що масовий відтік українців може призвести до серйозних проблем у ключових секторах польської економіки.

Крім того, скандал із орденами між Україною та Польщею спровокував у мережі хвилю мемів

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Теги: Польща державні нагороди

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