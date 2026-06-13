Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У польському селі знайдено останки понад 30 ненароджених дітей

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
У польському селі знайдено останки понад 30 ненароджених дітей
Поліція вже виявила на земельній ділянці 32 плоди, які були закопані на різній глибині, а також фрагменти знищеної документації та медичні матеріали
фото: Agencja Wyborcza.pl

Земельна ділянка, де виявлено знахідку, раніше належала лікарці

У польському селі Люториж, що поблизу Жешува, під час ремонтних і земляних робіт на приватній ділянці виявлені останки 32 ненароджених дітей та медичні відходи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Gazeta Wyborcza.

Окружна прокуратура в Жешуві отримала повідомлення про знахідку 10 червня. На ділянці виявили велику кількість медичних відходів, а разом із ними – плід ненародженої дитини та інші останки. 

Поліція вже виявила 32 плоди, які були закопані на різній глибині, а також фрагменти знищеної документації та медичні матеріали.

Знайдені рештки перевезли до моргу, де їх досліджуватимуть експерти. Лише після цього можна буде визначити, як довго плоди перебували в землі.

Теперішні власники ділянки придбали її у лікарки, яку вже затримали правоохоронці. 57-річна жінка працювала патоморфологом (досліджувала тканини та клітини для встановлення діагнозів) у лікарні №2 в Жешуві. Вона пояснила, що забирала мертві плоди зі шпиталю під час пандемії Covid-19, щоб їх досліджувати.

Планувалося, що затримана дасть свідчення про походження решток та спосіб їх зберігання, проте допит не відбувся. Жінці стало зле під час процесуальних дій, їй знадобилася медична допомога, після чого підозрювану доставили до лікарні.

За найтяжчою статтею (неналежне поводження з медичними матеріалами) лікарці загрожує до 12 років ув'язнення. Нині прокуратура перевіряє, чи причетні до приховання останків інші люди.

Нагадаємо, 5 квітня 2026 року у штаті Каліфорнія під час великоднього заходу у парку ДеФорест у Лонг-Біч учасники натрапили на людські рештки, замість великодніх яєць. На місце подій прибула поліція. 

Теги: Польща діти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як Польща власноруч руйнує шанс на історичний альянс з Україною
Як Польща власноруч руйнує шанс на історичний альянс з Україною
9 червня, 13:57
Пентагон зупинив перекидання бронетанкової бригади до східного флангу НАТО
Різка зміна планів США. Пентагон скасував перекидання військ до Польщі
14 травня, 10:16
Влодзімеж Чарзастий у Верховній Раді України
Спікер польського Сейму закликав не загострювати суперечки з Україною
3 червня, 08:06
Принц Гаррі та Меган Маркл з принцесою Лілібет
Меган Маркл та Принц Гаррі показали рідкісні сімейні кадри з дочкою Лілібет
4 червня, 16:15
Понад 4,33 млн українців наразі користуються тимчасовим захистом у країнах ЄС – переважно жінки та діти
ЄС розглядає обмеження захисту для українців призовного віку – Reuters
5 червня, 22:50
Глава Міноборони Польщі зробив заяву через підрозділ «героїв УПА»
«Геноцид залишається геноцидом». Глава Міноборони Польщі звернувся до України
5 червня, 14:13
Боснія і Герцеговина приєднається до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей
Боснія і Герцеговина приєднається до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей
9 червня, 19:21
Загальна вартість проданого товару перевищила 19 млн євро
Польська фірма таємно возила елітні авто до Росії в обхід санкцій
10 червня, 03:23
Українця доправили до прикордонного переходу та передали українським службам
Польща на шість років заборонила в'їзд українцю, що незаконно перевозив мігрантів
11 червня, 20:42

Соціум

У польському селі знайдено останки понад 30 ненароджених дітей
У польському селі знайдено останки понад 30 ненароджених дітей
Один із пунктів пропуску в Україну призупинив роботу (оновлено)
Один із пунктів пропуску в Україну призупинив роботу (оновлено)
Командувач Бундесверу: РФ може розмістити ядерну зброю на орбіті
Командувач Бундесверу: РФ може розмістити ядерну зброю на орбіті
Мер Москви пожалівся на атаку дронів
Мер Москви пожалівся на атаку дронів
Шведські винищувачі двічі перехопили російські літаки над Балтійським морем
Шведські винищувачі двічі перехопили російські літаки над Балтійським морем
У Будапешті скасовано виступ російського музиканта
У Будапешті скасовано виступ російського музиканта

Новини

В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 13 червня 2026 року
Сьогодні, 05:59
У Підмосков'ї підірвали колишнього «міністра держбезпеки ДНР» Пінчука: деталі замаху (фото)
Вчора, 21:41
Китай навчав сотні військових РФ для війни проти України: Євросоюз знайшов докази
Вчора, 18:13
Перші F-35 офіційно стали частиною польської армії
Вчора, 17:13
«Ніхто не знає, що буде». Партія Путіна проводить виборчу кампанію до Думи у паніці
Вчора, 17:09
Українська армія тримає під вогневим контролем логістичні маршрути ворога в Донецьку (відео)
Вчора, 15:16

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua