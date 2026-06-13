У польському селі знайдено останки понад 30 ненароджених дітей

Поліція вже виявила на земельній ділянці 32 плоди, які були закопані на різній глибині, а також фрагменти знищеної документації та медичні матеріали

Земельна ділянка, де виявлено знахідку, раніше належала лікарці

У польському селі Люториж, що поблизу Жешува, під час ремонтних і земляних робіт на приватній ділянці виявлені останки 32 ненароджених дітей та медичні відходи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Gazeta Wyborcza.

Окружна прокуратура в Жешуві отримала повідомлення про знахідку 10 червня. На ділянці виявили велику кількість медичних відходів, а разом із ними – плід ненародженої дитини та інші останки.

Поліція вже виявила 32 плоди, які були закопані на різній глибині, а також фрагменти знищеної документації та медичні матеріали.

Знайдені рештки перевезли до моргу, де їх досліджуватимуть експерти. Лише після цього можна буде визначити, як довго плоди перебували в землі.

Теперішні власники ділянки придбали її у лікарки, яку вже затримали правоохоронці. 57-річна жінка працювала патоморфологом (досліджувала тканини та клітини для встановлення діагнозів) у лікарні №2 в Жешуві. Вона пояснила, що забирала мертві плоди зі шпиталю під час пандемії Covid-19, щоб їх досліджувати.

Планувалося, що затримана дасть свідчення про походження решток та спосіб їх зберігання, проте допит не відбувся. Жінці стало зле під час процесуальних дій, їй знадобилася медична допомога, після чого підозрювану доставили до лікарні.

За найтяжчою статтею (неналежне поводження з медичними матеріалами) лікарці загрожує до 12 років ув'язнення. Нині прокуратура перевіряє, чи причетні до приховання останків інші люди.

Нагадаємо, 5 квітня 2026 року у штаті Каліфорнія під час великоднього заходу у парку ДеФорест у Лонг-Біч учасники натрапили на людські рештки, замість великодніх яєць. На місце подій прибула поліція.