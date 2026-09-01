Це сталося після неанонсованого візиту до Москви директора ЦРУ

Сам Путін із Реткліффом не зустрічався, однак, за словами Кремля, російський президент був поінформований про переговори

Російський диктатор Володимир Путін різко збільшив штат керівництва своєї особистої охорони. Це сталося після неанонсованого візиту до Москви директора ЦРУ Джона Реткліффа, який провів переговори з представниками російських спецслужб. Про це пише The Moscow Times, повідомляє «Главком».

За даними видання, Путін вчетверте від початку повномасштабної війни збільшив штат керівництва своєї охорони. Зміни стосуються Федеральної служби охорони Росії (ФСО), яка відповідає, зокрема, за безпеку президента РФ.

Зміни відбулися на тлі візиту Реткліффа до Москви 25 серпня. Директор ЦРУ провів зустрічі з керівниками російських спецслужб, зокрема директором ФСБ Олександром Бортниковим та очільником Служби зовнішньої розвідки Сергієм Наришкіним. Сам Путін із Реткліффом не зустрічався, однак, за словами Кремля, російський президент був поінформований про переговори.

Зміст домовленостей під час зустрічей офіційно не розкривали. Водночас західні ЗМІ повідомляли, що американська сторона могла передати Москві серйозні сигнали щодо війни проти України та можливого подальшого загострення відносин із Заходом.

Точний зв'язок між візитом директора ЦРУ та рішенням про збільшення штату охорони Путіна не встановлений. Однак зміни відбулися практично одночасно з поїздкою Реткліффа до Москви. Візит глави американської розвідки став першим відомим приїздом чинного директора ЦРУ до Росії з 2021 року, коли Москву відвідував попередник Реткліффа Вільям Бернс.

Варто нагадати, що Путін посилив удари по Україні після візиту директора ЦРУ до Москви. Російський лідер міг сприйняти візит Джона Реткліффа як ознаку слабкості США.