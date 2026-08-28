США повідомили Україні деталі візиту директора ЦРУ до Москви – Зеленський

Президент подякував США за передану інформацію та окремо відзначив тональність американських розмов із Росією

Україна отримала від американської сторони інформацію про зустрічі, які відбулися в Москві за участю директора Центрального розвідувального управління США Джона Реткліффа. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, пише «Главком».

За словами глави держави, американська сторона поінформувала Київ про результати зустрічей у російській столиці. Зеленський зазначив, що українська та американська сторони підтримували контакти як напередодні візиту Реткліффа, так і після нього.

«Ми сьогодні отримали інформацію від американської сторони по зустрічах у Москві, які відбулися цими днями. Там був ряд зустрічей. І ми говорили напередодні, ми говорили й зараз з американською стороною», – сказав Зеленський. Президент подякував США за передану інформацію та окремо відзначив тональність американських розмов із Росією.

«Я дякую за інформацію і за необхідну тональність розмови з Росією. Ми цінуємо узгодженість кроків і те, що Америка просуває цілком реалістичне бачення, що треба робити й що треба зробити», – наголосив глава держави. Зеленський також заявив, що головною умовою для припинення війни залишається готовність Росії завершити агресію.

«Росія має закінчити свою війну, треба створити всі умови, щоб це було», – сказав президент. Варто зазначити, що директор ЦРУ Джон Реткліфф відвідав Москву 25 серпня. Це стало першим відомим візитом чинного керівника американської розвідки до Росії після поїздки до Москви колишнього директора ЦРУ Вільяма Бернса у 2021 році.

Російська сторона підтвердила, що Реткліфф провів у Москві зустрічі з представниками російських спецслужб. За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, президент Росії Володимир Путін був поінформований про переговори, однак безпосередньої зустрічі з директором ЦРУ не проводив.

Точний зміст переговорів офіційно не розкривали. Водночас американські та європейські джерела повідомляли про можливе обговорення війни Росії проти України, відносин Москви із Заходом та інших питань безпеки. Після повернення Реткліффа з Москви Зеленський заявив, що Київ продовжує «детальну роботу» зі США. Тепер президент підтвердив, що американська сторона передала Україні інформацію про зустрічі в російській столиці.