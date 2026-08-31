Путін посилив удари по Україні після візиту директора ЦРУ до Москви – The Economist

Путін побоюється, що відмова від війни без захоплення щонайменше Донбасу може поставити під загрозу його владу

За даними видання, російський лідер міг сприйняти візит Джона Реткліффа як ознаку слабкості США

Президент Росії Володимир Путін після кількох тижнів роздумів влітку, ймовірно, ухвалив рішення про подальшу ескалацію війни проти України. Про це пише The Economist із посиланням на джерела, близькі до Кремля, повідомляє «Главком».

За інформацією видання, одним із факторів, які могли вплинути на рішення Путіна, став візит до Москви директора Центрального розвідувального управління США Джона Реткліффа. Один із давніх соратників російського президента припустив, що Путін сприйняв приїзд американського посадовця як прояв слабкості Вашингтона.

Співрозмовник The Economist порівняв цю реакцію з візитом до Москви у листопаді 2021 року тодішнього директора ЦРУ Вільяма Бернса. Той намагався застерегти Путіна від повномасштабного вторгнення в Україну. Водночас видання наголошує, що справжні причини рішення Путіна про ескалацію мають внутрішній характер. За оцінкою The Economist, головною метою російського лідера залишається збереження власної влади та, зрештою, життя.

Однією з проблем для Кремля називають поступове зниження суспільної підтримки війни. За даними видання, довіра до російської телевізійної пропаганди падає, а серед молоді дедалі частіше з’являються заклики до припинення війни. Песимістичні настрої, за словами джерел, поширюються і серед російських еліт.

При цьому припинення війни без досягнення заявлених Москвою цілей також може становити небезпеку для Путіна. За словами одного зі співрозмовників The Economist, російський президент побоюється, що відмова від війни без захоплення щонайменше всього Донбасу може поставити під загрозу його владу.

На думку видання, одним із можливих наслідків рішення про ескалацію може стати посилення російської гібридної війни та диверсій проти союзників України. Також Москва може активізувати удари по шляхах постачання допомоги з Європи та потенційно атакувати підприємства в Європі, які виробляють матеріали для українських військових потреб.

В Україні ескалація може проявитися у збільшенні масштабів уже здійснюваних Росією атак. Зокрема, 30 серпня російське Міноборони заявило про підготовку масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. Окремо The Economist із посиланням на російські джерела пише про можливі плани Путіна мобілізувати додатково 300-400 тисяч людей для війни.

Водночас остаточний сценарій подальших дій Кремля залишається невизначеним. The Economist зазначає, що рішення про ескалацію саме по собі ще не означає конкретного плану, який Росія реалізує найближчим часом. Варто нагадати, що директор ЦРУ Джон Реткліфф під час поїздки до Москви на початку цього тижня запропонував організувати тристоронню зустріч за участі Дональда Трампа, Володимира Путіна та Володимира Зеленського для припинення війни.