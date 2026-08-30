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Axios: Директор ЦРУ запропонував провести зустріч Трампа, Путіна та Зеленського

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Axios: Директор ЦРУ запропонував провести зустріч Трампа, Путіна та Зеленського
Раніше ідею тристороннього саміту підтримував Київ, однак відхиляла Москва
колаж: glavcom.ua

Пропозицію про тристоронній саміт директор ЦРУ Джон Реткліфф висунув під час поїздки до Москви

Директор ЦРУ Джон Реткліфф під час поїздки до Москви на початку цього тижня запропонував організувати тристоронню зустріч за участі Дональда Трампа, Володимира Путіна та Володимира Зеленського для припинення війни. Про це повідомляє Axios із посиланням на поінформовані джерела, передає «Главком».

Це стало першим випадком особистого залучення очільника ЦРУ до дипломатичних зусиль. У Москві Реткліфф зустрівся із керівником СВР Сергієм Наришкіним та директором ФСБ Олександром Бортніковим. За даними The New York Times, очільник ЦРУ надав росіянам «похмуру оцінку» стану війни та закликав до укладення угоди до подальшого погіршення ситуації для РФ, визнавши Бортнікова потенційно конструктивним участником для відновлення дипломатії.

У п'ятницю американські посадовці поінформували Володимира Зеленського про результати візиту. Раніше ідею тристороннього саміту підтримував Київ, однак відхиляв Кремль. Зеленський подякував США за «реалістичне бачення» та необхідний тон у діалозі з Москвою. Водночас керівник Офісу Президента Кирило Буданов зазначив, що переговори за посередництва США можуть відновитися у вересні після паузи, спричиненої подіями довкола Ірану.

Попри дипломатичні зусилля Вашингтона, українська сторона залишається скептичною. Заступник керівника апарату Президента Павло Паліса заявив, що розвідка фіксує підготовку РФ до нової ескалації, зокрема Путін наказав опрацювати сценарії наступу на півночі України з прицілом на Київ та Чернігів.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала від американської сторони інформацію про зустрічі, які відбулися в Москві за участю директора Центрального розвідувального управління США Джона Реткліффа.

Нагадаємо, директор ЦРУ Джон Реткліфф здійснив неанонсований візит до Москви 25 серпня. Пізніше директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін підтвердив особисту зустріч із керівником ЦРУ. За його словами, сторони обговорювали питання, які належать до компетенції розвідувальних служб, однак конкретний зміст переговорів він не розкрив.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов також заявив, що Києву було відомо про поїздку Реткліффа. Він підтвердив, що війна Росії проти України була однією з тем контактів Вашингтона та Москви, однак закликав не робити передчасних висновків за результатами зустрічей.

Теги: війна путін Дональд Трамп Володимир Зеленський переговори

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