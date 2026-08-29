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Дипломат розкрив деталі незвичного візиту директора ЦРУ до Росії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Дипломат розкрив деталі незвичного візиту директора ЦРУ до Росії
Метою візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви була не зустріч із головою СЗР Наришкіним, а вищий рівень переговорів
фото з відкритих джерел

Джон Реткліфф особисто привіз Путіну меседж від Трампа, вважає Валерій Чалий

Поїздка директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви була далеко не звичайним контактом між спецслужбами. З імовірністю у 90% директор ЦРУ особисто зустрічався з Володимиром Путіним, аби передати йому прямі меседжі від Дональда Трампа. Як інформує «Главком», про це в ефірі «24 Каналу» заявив дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України в США (2015–2019 рр.) Валерій Чалий.

Дипломат нагадав, схожа поїздка директора ЦРУ до Москви (на той час ЦРУ очолював Вільям Бернс) відбулася незадовго до повномасштабного вторгнення. Згодом стало відомо, що Бернс попереджав росіян про наслідки подальшої ескалації.

Водночас, Чалий зауважує, що постійний зв’язок між американською та російською розвідками зберігається і без особистих візитів керівників відомств. За словами дипломата, для робочого зв’язку між спецслужбами – наприклад, між ЦРУ та російською Службою зовнішньої розвідки (СЗР) – їхати до Москви немає потреби. Для цього існують захищені спецканали комунікації, які працюють навіть у часи війни, зокрема й щодо питань ядерної безпеки.

«Розвідки підтримують контакти під час війни постійно. Як правило, це відбувається на рівні структур – ЦРУ та російської Служби зовнішньої розвідки. Але їхати заради зустрічі з Наришкіним навряд чи було метою цієї поїздки», – пояснив експерт.

На особливий і терміновий характер поїздки вказують кілька деталей. Так, Реткліфф летів спеціальним військово-транспортним літаком із системами захисту, а маршрут польоту демонстративно пролягав через Ригу.

Про що могли говорити за зачиненими дверима

На думку Чалого, метою візиту була не зустріч із головою СЗР Наришкіним, а вищий рівень переговорів.

«Можу на 90% припустити, що готувалася зустріч із Путіним або вона відбулася. Інакше навіщо летіти, щоб передавати прямі меседжі від Трампа, які не хочуть довіряти будь-яким лініям зв’язку», – сказав дипломат.

Серед тем переговорів могли бути не лише Україна, а й ризики нової російської ескалації проти європейських країн, ситуація на Близькому Сході та питання, пов’язані зі зброєю масового знищення.

Реакція Кремля: нові удари по Україні

Експерт пропонує оцінювати нинішній візит Реткліффа не лише за офіційними заявами, а й за тим, що відбуватиметься після нього. Зокрема, він наголосив, що після поїздки директора ЦРУ Росія відновила удари по Україні – особливо на цивільне населення.

«Ми побачили результат: удари по Україні одразу відновилися. Вони мають дещо інший характер – це психологічний тиск, спроба тиснути на цивільне населення. Допускаю, що це сигнал тим самим американцям, що Путін буде продовжувати те, що намітив на найближчі місяці», – сказав дипломат.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала від американської сторони інформацію про зустрічі, які відбулися в Москві за участю директора Центрального розвідувального управління США Джона Реткліффа.

Нагадаємо, директор ЦРУ Джон Реткліфф здійснив неанонсований візит до Москви 25 серпня. Пізніше директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін підтвердив особисту зустріч із керівником ЦРУ. За його словами, сторони обговорювали питання, які належать до компетенції розвідувальних служб, однак конкретний зміст переговорів він не розкрив.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов також заявив, що Києву було відомо про поїздку Реткліффа. Він підтвердив, що війна Росії проти України була однією з тем контактів Вашингтона та Москви, однак закликав не робити передчасних висновків за результатами зустрічей.

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Теги: ЦРУ населення Валерій Чалий Україна посол путін росія

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