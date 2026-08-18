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Сили оборони вразили склад боєприпасів та пункти управління росіян

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Сили оборони вразили склад боєприпасів та пункти управління росіян
фото: 426 ОПБС (ілюстративне)

Уражено склад боєприпасів у Карлівці Донецької області

17 серпня та в ніч на 18 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці військових цілей РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Так, уражено склад боєприпасів у Карлівці Донецької області.

Окрім того, українські воїни уразили п’ять пунктів управління БпЛА противника у районах населених пунктів: Устинка (Білгородська область, РФ), Журавльовка (Білгородська область, РФ), Новоіванівка (Запорізька область), Нове (Запорізька область), Малі Щербаки (Запорізька область).

Також уражено пункт управління російських окупантів у районі Тернів Донецької області.

Нагадаємо, у ніч на 18 серпня Москва та Московська область РФ зазнали масованої атаки безпілотників. Унаслідок хаотичної роботи російської протиповітряної оборони та падіння уламків у кількох житлових будинках виникли пожежі.

Як повідомлялося, 18 серпня безпілотник влучив у склад Wildberries в Богородському міському окрузі Підмосков’я.

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Теги: війна Генштаб

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