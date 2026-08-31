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Міністр оборони Литви заявив, що знає мету візиту глави ЦРУ до Москви

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Міністр оборони Литви заявив, що знає мету візиту глави ЦРУ до Москви
Директор ЦРУ Джон Реткліфф здійснив неанонсований візит до Москви 25 серпня
фото:Associated Press

Міністр оборони Литви каже, що США передали Росії важливий сигнал щодо безпеки України та Європи

Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що литовська сторона знає зміст візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви. Водночас він відмовився розкривати деталі зустрічей, оскільки ця інформація не призначена для публічного розголошення. Про це Каунас сказав під час зустрічі з журналістами LRT, повідомляє «Главком».

За його словами, найважливішим є сам факт візиту та передані під час нього сигнали російській владі. «Найважливіше те, що зустріч відбулася, меседжі передані, і саме так союзники – я маю на увазі Сполучені Штати – і повинні діяти заради безпеки нашого регіону, України та всієї Європи», – заявив Каунас.

Литовський міністр також попередив про зростання загрози гібридних атак на східному фланзі НАТО. На його думку, це пов’язано, зокрема, з невдачами російської армії у війні проти України.

«Росія не досягає в Україні тих результатів, які планувала. Через це Росія зазнаватиме дедалі більшого тиску, а її дії чи можливості ескалації якихось додаткових гібридних атак зростають», – зазначив він.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала від американської сторони інформацію про зустрічі, які відбулися в Москві за участю директора Центрального розвідувального управління США Джона Реткліффа.

Нагадаємо, директор ЦРУ Джон Реткліфф здійснив неанонсований візит до Москви 25 серпня. Пізніше директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін підтвердив особисту зустріч із керівником ЦРУ. За його словами, сторони обговорювали питання, які належать до компетенції розвідувальних служб, однак конкретний зміст переговорів він не розкрив.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов також заявив, що Києву було відомо про поїздку Реткліффа. Він підтвердив, що війна Росії проти України була однією з тем контактів Вашингтона та Москви, однак закликав не робити передчасних висновків за результатами зустрічей.

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Теги: ЦРУ Литва Москва

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