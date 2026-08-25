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Буданов оцінив ситуацію у Чорному морі

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Буданов оцінив ситуацію у Чорному морі
Буданов звернув увагу, що наслідки дій Росії виходять далеко за межі України
фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

«Росія намагається знищити безпеку продовольства»

Росія намагається знищити безпеку продовольства, атакуючи українські порти та цивільну інфраструктуру на Чорному морі. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв’ю італійському виданню La Stampa.

За його словами, ситуація в Чорному морі залишається одним із важливих елементів російської агресії проти України, адже Москва продовжує завдавати ударів по портовій інфраструктурі та створювати загрози для цивільного судноплавства.

«Росія намагається знищити безпеку продовольства», – наголосив Буданов, коментуючи ситуацію в Чорному морі.

Керівник Офісу президента звернув увагу, що наслідки таких дій виходять далеко за межі України. Морські маршрути мають критичне значення для експорту українського продовольства, а тому російські атаки створюють ризики для глобальної продовольчої безпеки.

Водночас Україна продовжує захищати свої морські маршрути та забезпечувати роботу морського коридору попри постійні російські атаки.

Раніше Кирило Буданов звернувся до Італії з пропозиціями щодо Drone Deal та Чорного моря.

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Теги: росія Україна Кирило Буданов війна

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