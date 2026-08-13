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ЗСУ уразили російську радіолокаційну станцію «Небо-У» за $100 млн

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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ЗСУ уразили російську радіолокаційну станцію «Небо-У» за $100 млн
Сили оборони уразили російську РЛС «Небо-У»
фото: росЗМІ

Сили оборони завдали серії ударів по системі спостереження, логістиці та військових об'єктах РФ

У ніч на 13 серпня Сили оборони України завдали серії ударів по військових об'єктах російських окупантів на території РФ та тимчасово окупованих територіях України. Серед уражених цілей – радіолокаційна станція «Небо-У» в окупованому Севастополі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

«Небо-У» – російська далекобійна трикоординатна радіолокаційна станція метрового діапазону. Вона призначена для виявлення та супроводу повітряних цілей, зокрема літаків, крилатих і балістичних ракет. У Генштабі пояснили, що ураження такої станції знижує можливості російських військ контролювати повітряний простір і своєчасно виявляти повітряні цілі.

Крім того, українські військові уразили пункт управління безпілотниками поблизу Мирного Запорізької області та склад пально-мастильних матеріалів у районі Довжанська на Луганщині. Також під удар потрапили склад боєприпасів у районі Нового Гаю Запорізької області та склад матеріально-технічних засобів поблизу Каланчака Херсонської області.

На території Росії Сили оборони уразили місце зосередження особового складу противника в районі Бутирок Бєлгородської області.

У Генштабі зазначили, що удари по цих об'єктах мають послабити можливості російських військ, порушити їхнє логістичне забезпечення та ускладнити накопичення і застосування боєприпасів, техніки й особового складу.

Нагадаємо, напередодні Сили оборони України уразили російський зенітний ракетний комплекс «Бук-М3» вартістю $45 млн на тимчасово окупованій Луганщині. Також під ударами опинилися командно-спостережний пункт, склади російських загарбників і пункти управління безпілотниками. 

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Теги: ЗСУ Генштаб росія війна окуповані території

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