Путін визнав: вбивати Захарченка було підло



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Путін відреагував на знищення проросійського терориста Олександра Захарченка

Президент країни-агресора висловив співчуття «всім жителям Донбасу»

Президент Росії Володимир Путін висловив співчуття родичам і друзям ватажка бойовиків «ДНР» Олександра Захарченка, якого було ліквідовано в окупованому Донецьку 31 серпня, а також «всім жителям Донбасу».

«Підле вбивство Олександра Захарченка - це ще одне свідчення: ті, хто вибрав шлях терору, насильства, залякування, не хочуть шукати мирне, політичне рішення конфлікту, не хочуть вести реальний діалог з жителями південного сходу. А роблять небезпечну ставку на дестабілізацію ситуації, на те, щоб поставити народ Донбасу на коліна. Цього в них не вийде», - сказано в повідомленні на сайті Кремля. Слово «Україна» в заяві Путіна не зустрічається.

Нагадаємо, що Слідчий комітет РФ вже порушив кримінальну справу у зв'язку з убивством Захарченка за статтею «акт міжнародного тероризму» (стаття 361 КК РФ).

Наразі у вбивстві ватажка «ДНР» Олександра Захарченка підозрюють одного з його охоронців.

Тим часом спікер російського міністерства закордонних справ Марія Захарова повідомила, що за вбивством Захарченка може стояти «київський режим».

Як відомо, 31 серпня у центрі Донецька в ресторані «Сепар» прогримів вибух, в результаті якого загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.

Окупантами, за підозрою в замаху на Захарченка затримані кілька людей - «українські диверсанти і пов'язані з ними особи». Їх затримали в автомобілі на проспекті Богдана Хмельницького, пишуть росіяни.

У свою чергу в СБУ заявили, що не мають жодного відношення до ліквідації ватажка бойлвиків, адже скоріш за все це результат спроби російських спецслужб усунути досить одіозну фігуру, яка вже давно заважала росіянам. За даними СБУ, за вибухом стоять або бойовики, або російські спецслужби.



