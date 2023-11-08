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Парламент отримав подання Шмигаля про призначення нового голови Фонду держмайна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Парламент отримав подання Шмигаля про призначення нового голови Фонду держмайна
Віталій Коваль може бути призначений на посаду голови Фонду державного майна України
Фото: Суспільне

Кандидат на посаду голови ФДМУ – чинний очільник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль

Сьогодні, 8 листопада, до Верховної Ради надійшло подання прем’єр-міністра Дениса Шмигаль про призначення Віталія Коваля на посаду голови Фонду державного майна України. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Телеграмі. 

«У Верховну Раду України надійшло подання премʼєр-міністра України про призначення Коваля Віталія Станіславовича на посаду Голови Фонду державного майна України», – зазначив він.

Нагадаємо, раніше керівник парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що Верховна Рада впродовж цього тижня планує призначити нового голову Фонду державного майна України. Арахамія уточнив, що кандидат на посаду голови ФДМУ – чинний очільник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

У вересні повідомлялося, що новою главою Фонду держмайна може бути призначено Ольгу Піщанську, яка нині очолює Антимонопольний комітет.

Теги: Верховна Рада Давид Арахамія Віталій Коваль Фонд державного майна

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