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    Кандидат на посаду міністра оборони загубився: у засіданні Ради оголосили перерву

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    Андрій Загороднюк не з'явився вчасно на засідання уряду&nbsp; - Кандидат на посаду міністра оборони загубився: у засіданні Ради оголосили перерву
    Андрій Загороднюк не з'явився вчасно на засідання уряду 

    Загороднюка запросили виступити в залі, але він відсутній

    На робочому засіданні уряду у ВРУ оголосили перерву у 15 хвилин, через відсутність кандидата від президента України на посаду міністра оборони України Андрія Загороднюка.

    Кандидата запросили до виступу, але він виявився відсутнім в залі засідань.

    Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про призначення Андрія Загороднюка міністром оборони України.

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    Як вже відомо, Олексій Гончарук очолив новий український уряд. 

    У Верховній Раді у четвер зранку відбулося урочисте засідання, на якому новообрані народні депутати склали присягу.

    Перше засідання першої сесії ВР IX скликання розпочалося о 13-й годині.

    Як повідомлялось, Рада обрала головою парламенту Дмитра Разумкова. Також Рада обрала депутата від фракції «Слуга народу» Руслана Стефанчука першим заступником голови парламенту. Віце-спікером Ради призначили Кондратюк.

    Нагадаємо, що під час першого засідання Верховної Ради нового скликання планують розглянути 27 питань, серед яких призначення уряду. Адже за законом сьогодні уряд Гройсмана склав повноваження.

     Читайте також: «Слуги народу» і їх «темники»

     

    Джерело: УНН

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