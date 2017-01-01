Радник Порошенка розкритикував обвинувачення проти Саакашвілі

Політичні арешти радикально зменшать довіру до країни на Заході, зазначив Більдт

Колишній очільник МЗС Швеції та позаштатний радник Президента України Петра Порошенка Карл Більдт вважає, що затримання колишнього очільника Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі матиме негативні наслідки для чинної української влади. Про це він написав у своєму Twitter. Зокрема, за словами дипломата, новини з України викликають неабияке занепокоєння



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Карл Більдт

Політичні арешти радикально зменшать довіру до країни на Заході, зазначив Більдт

Колишній очільник МЗС Швеції та позаштатний радник Президента України Петра Порошенка Карл Більдт вважає, що затримання колишнього очільника Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі матиме негативні наслідки для чинної української влади.

Про це він написав у своєму Twitter.

Зокрема, за словами дипломата, новини з України викликають неабияке занепокоєння та є питанням безпеки.

«Політичні арешти радикально зменшать довіру до країни на Заході», – підкреслив він.

Крім того, позаштатний радник українського президента розкритикував обвинувачення проти Саакашвілі.

«Спроба арешту під приводом, що він є свого роду російським агентом, виглядає дуже по-дилетантськи. Хто повірить в цю історію?» – зауважив Більдт.

News from Ukraine is distinctly disturbing. Political arrests will radically diminish the country’s credibility in the West. That’s a security issue at the end of the day. https://t.co/QmnP7u0am0 — Carl Bildt (@carlbildt) 5 грудня 2017 р.

Як повідомляв «Главком», 5 вересня стало відомо, що у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли з обшуком.

Також на вулиці Костьольній в Києві, поблизу будинку Саакашвілі сталися сутички між правоохоронцями та прихильниками політика.

Сам Саакашвілі раніше видерся на дах 8-поверхового будинку та погрожував стрибнути.

Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

Як повідомлялося, активісти зламали двері у мікроавтобусі силовиків та звільнили Саакашвілі.

Саакашвілі разом зі своїми прибічниками направився до будівлі Верховної Ради України.

Прокуратурою міста Київ розпочато кримінальне провадження за фактом перешкоджання народними депутатами України діям правоохоронців, які проводили затримання Саакашвілі.

Генеральний прокурор Юрій Луценко закликав Михайла Саакашвілі прийти на допит до Служби безпеки України зранку 6 грудня.

Саакашвілі заявив, що залишатиметься під будівлею Верховної Ради України.

Національна поліція України розпочала розшук Саакашвілі.

Читайте матеріал «Главкома» Міхо на даху. Шалений день Саакашвілі