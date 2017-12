Радник Порошенка розкритикував обвинувачення проти Саакашвілі

Політичні арешти радикально зменшать довіру до країни на Заході, зазначив Більдт

Колишній очільник МЗС Швеції та позаштатний радник Президента України Петра Порошенка Карл Більдт вважає, що затримання колишнього очільника Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі матиме негативні наслідки для чинної української влади.

Про це він написав у своєму Twitter.

Зокрема, за словами дипломата, новини з України викликають неабияке занепокоєння та є питанням безпеки.

«Політичні арешти радикально зменшать довіру до країни на Заході», – підкреслив він.

Крім того, позаштатний радник українського президента розкритикував обвинувачення проти Саакашвілі.

«Спроба арешту під приводом, що він є свого роду російським агентом, виглядає дуже по-дилетантськи. Хто повірить в цю історію?» – зауважив Більдт.

News from Ukraine is distinctly disturbing. Political arrests will radically diminish the country’s credibility in the West. That’s a security issue at the end of the day. https://t.co/QmnP7u0am0