Зеленський вніс зміни щодо президентських стипендій для спортсменів

Стипендії президента призначаються спортсменам зі складу збірних, які зайняли призові місця на змаганнях у поточному або попередньому роках

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни у призначення президентських стипендій для спортсменів та їх тренерів. Про це йдеться в указі №195/2024.

Зокрема, стипендії президента призначаються спортсменам зі складу національних збірних команд України, які зайняли у поточному або попередньому роках перше – третє місце на Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, чемпіонатах світу, перше місце на чемпіонатах Європи в паралімпійських, дефлімпійських номерах програми, та їх тренерам.

Як зазначено в указі, у разі якщо спортивні змагання відбуваються в останній місяць поточного року, конкурсний відбір претендентів на здобуття стипендій Президента України проводиться протягом першого місяця наступного року.

Так, згідно з указом Зеленського, у 2024 році можуть бути призначені:

стипендії президента України для видатних спортсменів з паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів, засновані указом президента України від 6 квітня 2006 року № 290/2006, – за спортивні досягнення 2022 року;

стипендії президента України для видатних та молодих і перспективних спортсменів України з олімпійських видів спорту та їх тренерів, засновані указом президента України від 13 листопада 2019 року № 844/2019, – за спортивні досягнення 2023 року.

Розміри стипендій президента України для видатних і перспективних спортсменів України з неолімпійських видів спорту та їх тренерів скріншот

Також Зеленський призначив державні стипендії призерам Олімпійських ігор, а саме:

Андрійцеву Валерію Олександровичу – срібному призеру ХХХ літніх Олімпійських ігор з боротьби вільної, у розмірі трьох з половиною прожиткових мінімумів для працездатних осіб

Черкасовій Аллі Костянтинівні – бронзовій призерці ХХХІІ літніх Олімпійських ігор з боротьби вільної, у розмірі трьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський постановив відзначити державними нагородами членів національної збірної команди України на ХХ зимових Дефлімпійських іграх.

До слова, за десять днів Ігор-2024 «синьо-жовті» здобули рекордні для України 19 нагород: 10 золотих, 5 срібних та 4 бронзові. Цей результат дозволив команді вперше в історії завершити Дефлімпіаду на першому місці в командному заліку.