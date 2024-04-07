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Зеленський повідомив, що Україні не вистачає систем ППО

Наталія Порощук
glavcom.ua
Зеленський повідомив, що Україні не вистачає систем ППО
Президент України повідомив, що вже активно готується міжнародна робота на наступні тижні й місяці
фото: скріншот з відео

Володимир Зеленський наголосив, що «Петріоти» потрібні Україні

Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення наголосив, що Україні не вистачає систем ППО, особливо, щоб захистити Харків.

«Дорогі українці, українки! Головне за сьогодні. Фронт та захист наших міст. Був увесь день на зв'язку з військовими – з Головкомом, також з керівником Служби безпеки України та міністром внутрішніх справ. І щодо ситуації на передовій, і щодо російських ударів по нашій країні – окрема увага, звичайно, Харкову.

Ситуація в місті – дуже жорстка, постійний російський терор, тепер ще й фактично щоденно – авіабомбами. Ми шукаємо можливості дати Харкову більше захисту неба – і це завдання як для військових, так і для всіх дипломатів України – для кожного й кожної, хто відповідає за міжнародну комунікацію, хто щоденно має бути в діалозі з партнерами. Цілком очевидно, що наявних у нас, в Україні, засобів ППО не вистачає – і це очевидно для всіх наших партнерів. І світ нарешті має почути цей біль, якого російські терористи завдають Харкову, завдають Куп’янську, містам Донеччини, Запоріжжю, Сумщині, багатьом іншим нашим українським громадам… Є системи ППО у світі, які можуть допомогти. Потрібна лише політична воля, щоб ці системи були передані Україні», – сказав очільник України.

Володимир Зеленський подякував тим країнам, які вже допомогли та наголосив, що «Петріоти» потрібні Україні.

«Зараз «Петріотам» місце саме в Україні, щоб згодом не довелось їх застосовувати щонайменше по всьому східному флангу НАТО», – зазначив президент.

Президент України повідомив, що вже активно готується міжнародна робота на наступні тижні й місяці.

«Зокрема, плануємо щорічний саміт української благодійної платформи «Юнайтед-24». Говорив із амбасадорами «Юнайтед». Подякував їм за активність – і зараз, і в минулому році. Зараз усі бачать, що потрібно значно більше особистої енергії, значно більше зусиль, щоб українська тематика залишалась у фокусі світової уваги водночас з багатьма іншими проблемами й конфліктами. Рік – непростий. Рік виборів у різних країнах та в Євросоюзі. Конфлікти й нестабільність і надалі ширяться світом – і не без російських інвестицій у насильство.

І я вдячний усім, хто з Україною після цих років війни. Дякую всім, хто вірить у нас і допомагає нам. Україна має всі можливості, щоб досягти своїх цілей. Головне – бути в єдності з усіма у світі, хто цінує життя – життя, безпечне від терору. І третє. Наші воїни, наші бригади. Наша вдячність кожному й кожній, хто зараз у боях, хто на передовій, хто захищає Україну від російського зла своєю сміливістю.

Тридцять п’ята окрема бригада морської піхоти – діє на Придніпровському напрямку. Дякую вам, хлопці! Покровський напрямок – Сімдесят перша окрема єгерська бригада і Сорок сьома окрема механізована бригада. Дякую! Лиманський напрямок – Дев’яносто п’ята окрема бригада ДШВ. Молодці! Купʼянський напрямок – П'ятдесят сьома окрема мотопіхотна бригада. Дякую! Дякую всім, хто здобуває для України можливість вистояти проти терору, можливість захистити українське життя», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, що триває 774-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби зафіксовано 67 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 6 ракетних та 72 авіаційних удари, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Теги: Харків Запоріжжя війна Харківщина Володимир Зеленський системи ППО

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