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Коломойський досі користується українським паспортом

Катерина Іванова
glavcom.ua
Коломойський досі користується українським паспортом
В інших судах, де розглядається кримінальне провадження щодо Коломойського, слідчі судді регулярно називають його громадянином України
фото з відкритих джерел

Адвокати мільярдера наполяють: попри указ президента Коломойський досі є громадянином України

Паспорт громадянина України у Ігоря Коломойського не був вилучений і на сьогодні він ним користується. Про це повідомили адвокати українського бізнесмена в коментарі «Главкому».

Адвокатка Христина Ямельська, яка займається справою щодо громадянства мільярдера наголошує на тому, що стосовно указів президента є передбачений законом порядок про оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності.

Тобто, що стосується безпосередньо позбавлення громадянства України, людину мають повідомити листом і до листа додати сам указ. Далі людина має підписатися за отримання, потім у неї мають вилучити паспорт і видати довідку про втрачене громадянство.

«Однак до сьогодні паспорт громадянина України у Ігоря Валерійовича не був вилучений і він ним користується. Крім того, в інших судах, де розглядається кримінальне провадження щодо пана Коломойського, слідчі судді регулярно називають його громадянином України. Це відображено у відповідних ухвалах в рамках кримінальних проваджень», – наголосила Ямельська.

Представники президента, отримавши позовні вимоги Коломойського, надали суду відзив на позовну заяву та клопотання про залишення позовної заяви без розгляду. Вони вказують, що Коломойський пропустив строк у пів року на оскарження указу, проте захист наполягає на тому, що їхній підопічний не був ознайомлений з указом належним чином, хоча той «гуляв» просторами Інтернету.

«Вони (сторона президента – «Главком») хочуть взагалі не допустити розгляду цього позову. Вони не можуть навіть надати докази того, що взагалі відправляли Коломойському цей указ. Згідно з законом, там має бути чек, квитанція з адресою, датою, часом, видом операції, її вартістю», – зауважила Ямельська.

За її словами, вже кілька засідань стороні захисту кажуть, що сторона президента надасть ці докази на наступному засіданні, і через це відбуваються перерви між засіданнями по місяцю-два.

Адвокатка підкреслює, що на чергове засідання ніхто знову не приносить жодних доказів, жодних чеків, відповідно довести факт того, що указ дійсно був направлений Коломойському, ніхто не може.

Як відомо, у липні 2022 року президент Володимир Зеленський припинив громадянство України бізнесменам Ігорю Коломойському, Геннадію Корбану, нардепам Вадиму Рабіновичу, Ігорю Васильковському та ще шістьом особам. Вказаний указ глави держави є засекречений.

Наразі захисники мільярдера Коломойського пояснили, чому його не можна позбавити українського громадянства.

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Теги: Ігор Коломойський паспорт Володимир Зеленський президент громадянство

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