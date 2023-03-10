США та Ізраїль посилюють співпрацю. Що насправді сказав Остін про агресію Ірану

«За останній рік військова співпраця Росії з Іраном поглибилася»

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США не дозволять Ірану мати ядерну зброю, зазначивши, що країна пішла на безпрецедентну військову співпрацю з Росією. Про це він сказав після після зустрічі з ізраїльським прем'єром Беньяміном Нетаньяху.

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Партнерство Ірану та РФ, зокрема щодо ракет та засобів протиповітряної оборони, також включає застосування іранських безпілотників на території України.

«За останній рік військова співпраця Росії з Іраном поглибилася. Іран отримує важливий бойовий досвід в Україні, який буде передано підконтрольним Тегерану силам на Близькому Сході», – сказав глава оборонного відомства США.

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Остін наголосив, що США та Ізраїль посилюють співпрацю для протистояння ядерній агресії Ірану.

«Сполучені Штати не дозволять Ірану створити ядерну зброю, дестабілізація ситуації Іраном – це загроза не тільки для Ізраїлю, але і для всього світу», – зауважив Остін.

Зауважимо, у мережі поширюється інформація про те, що Ізраїль розпочне військову операцію проти Ірану, проте достеменно відомо лише те, що глава Пентагону заявив, що американці не дозволять Ірану мати ядерну зброю, оскільки це загроза не лише Ізраїлю, а й для всього світу.

Раніше повідомлялося, що зближення Москви та Тегерану у військовому питанні може прискорити ухвалення Ізраїлем рішення щодо ударів по ядерних об'єктах Ірану.

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До слова, Нетаньяху заявив про ядерну війну, якщо Ірану буде дозволено отримати атомну зброю.

Крім того, схоже, Росії вже не вистачає власних патронів, снарядів та навіть бронежилетів із касками, тож Іран налагодив таємні постачання зброї до Росії (розслідування).